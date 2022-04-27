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Если Приднестровье вступит в войну против Украины, это будет означать, что анклаву конец – Подоляк

27 апреля 2022, 23:04

Украина всегда рассматривала Приднестровье как плацдарм наступления на свою страну, сказал Михаил Подоляк.

подоляк
Приднестровье прекратит существование, если примет участие в войне против Украины - Подоляк / ОПУ

В Киеве знали, что наступление на Украину может быть со стороны Приднестровья, поэтому продумали оборону в данном направлении. В Тирасполе присутствует понимание, согласно которому участие в войне против украинского государства приведет к тому, что анклав перестанет существовать. Поэтому вопрос военного удара со стороны оккупированного молдавского региона, скорее, является информационным давлением на Украину. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона в среду, 27 апреля, он рассказал о том, что Украина всегда видела в Приднестровье возможный плацдарм для атаки на свое государство. Следовательно, в Киеве продумали оборону в данном направлении.

Читайте такжеУкраина готова взять под контроль Приднестровье – в Молдове отреагировали на заявление АрестовичаТакже он считает, что присутствие молдавского анклава в военных действиях против Украины приведет к прекращению его существования. Такое представление присутствует и в Тирасполе.

"Втягивание Приднестровья в войну будет означать конец этого анклава, и в Тирасполе это понимают", - сказал Подоляк.

Также он добавил, что сведения об атаке с Приднестровья, скорее всего, являются давлением на Украину.

"Поэтому скорее речь в данном случае идет об информационном давлении на Украину", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ситуация в Приднестровье

25 апреля в оккупированном Россией Приднестровье произошли взрывы. Их зафиксировали в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" непризнанной "Приднестровской Молдавской республики".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сделали заявление о том, что это провокация ФСБ России. Под обстрелом оказалось и здание ФСБ в Приднестровье. Как утверждают в разведке, РФ может организовать теракты в Тирасполе и на других захваченных территориях.

26 апреля случился взрыв в поселке Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Были разрушены ретрансляционные вышки. Выведены из строя две мощные антенны, которые передавали трансляцию радиостанций РФ.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что войска России в Приднестровье приведены в состояние полной боевой готовности. Силовые структуры переведены на усиленный режим службы.

В Оперативном командовании Юг предупредили, что Москва готовит провокации в Приднестровье в виде ракетных ударов. Российские оккупанты собираются обвинить Украину в якобы нападении на анклав.

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Приднестровье Михаил Подоляк Офис президента
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