УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Одессы

7 мая 2022, 23:11

Сегодня захватчики нанесли ракетный удар по Одессе.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной ракетный удар войск РФ по Одессе.

"Сегодня захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для русской армии это не имеет значения. Им только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно", - заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что такие поступки могут совершать только варвары, у которых есть ракеты, но нет ничего из того, что делает их людьми.

При этом как подчеркивает президент, характерно то, что Россия делает это накануне дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом. Такой знак должен напомнить каждому государству, что зло невозможно победить раз и навсегда.

Ракетный удар по Одессе: что известно

7 мая, в Одессе стали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги.

Позже стало известно, что четыре ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками изуродовали многоэтажные дома рядом.

Смотрите онлайн новости Одесса

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Популярное
Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовАстролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантов Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгахГороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах Гороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подаркиГороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подарки Синоптики рассказали, когда Украину накроет жараСиноптики рассказали, когда Украину накроет жара "Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев"Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев
Поддержите Главред

Последние новости

23:20

"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России

23:17

Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с АзовсталиВидео

23:11

Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожарыВидео

23:11

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел ОдессыВидео

22:40

Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с РоссиейВидео

Реклама
22:09

"Воюют с мирными жителями": в Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школуВидео

21:59

"Перемололи" сотню рашистов вместе с техникой: ВСУ покрошили оккупантов на ДонбассеВидео

21:29

"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения ХерсонщиныВидео

21:25

Лавров "красавчик" и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - РезниковВидео

21:19

Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку КремляВидео

21:09

Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа - РезниковВидео

20:59

РФ убила двоих украинских детей: из Градов накрыла город на ЛуганщинеВидео

20:46

ВСУ уничтожили позиции российских оккупантов на Изюмском направлении: эффектное видеоВидео

20:45

Палец в рот не клади: топ-4 скандалистки гороскопа

20:41

Врежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на лето

19:59

"Психика не выдерживает": в Мариуполе под завалами домов находят много трупов

19:55

Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войнуВидео

19:50

В РФ паника: рашисты не хотят умирать в Украине и сотнями бегут с поля бояВидео

19:27

Кремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 маямнение

19:21

С Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людейВидео

Реклама
19:21

"Наши войска на границе с Польшей": в русской Госдуме назвали безумное условия окончания войны с Украиной

19:20

У рашистов новая проблема: ВСУ уничтожили железнодорожную развязкуВидео

19:07

Надела только улыбку: Бритни Спирз показала очень откровенное фото

19:01

ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине и отразили атаку: враг отступил с потерямиВидео

18:44

Украинские военные красиво уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С": мощное видеоВидео

18:38

Деньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летом

18:33

Путин переписывает историю ради оправдания войны против Украины: в Госдепе США обвинили диктатора РФВидео

18:27

Кровавая эвакуация: оккупанты РФ убили троих защитников АзовсталиВидео

18:11

Российские оккупанты устроили террор мирных жителей в Запорожской областиВидео

17:59

"Слава Бандере" кричат нелюди": украинский гимнаст-ватник зашкварился в Сети

17:36

"Вам будет стыдно": Дмитрий Комаров показал, как Россия уничтожает себяВидео

17:33

Bayraktar ВСУ уничтожил корабль РФ: в Минобороны раскрыли деталиВидео

17:18

Командир и заместитель командира полка, командир роты и майор: ВСУ ликвидировали русских офицеровФото

16:59

Пентагон вооружит ВСУ ракетами с лазерным наведением и дронами-разведчикамиВидео

16:57

Адмирал Макаров – новый флагман ВМС РФ: на борту "подбитого ВСУ" корабля 8 ракет Калибр – журналистВидео

16:50

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:43

Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах

16:39

Киев защитят новыми системами ПВО - КличкоВидео

16:29

Врачи спасли конечности сироте из Попасной, которая с простреленными ногами вывезла 4 человек на автоВидео

16:07

Как война в Украине оголила клин между Западом и Востокоммнение

Реклама
15:59

Кличко назвал дату, когда киевлянам можно возвращаться домой из эвакуацииВидео

15:57

Самая вкусная закуска за 10 минут: хрустящие картофельные палочки с сыромВидео

15:52

"Присмотрюсь к Даше Кацуриной": Дантес рассказал, что хочет новых отношений

15:51

"Прыгнули в тачку и смылись": кадыровцы-мародеры украли пистолет у недотепы-оккупанта

15:39

Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу

15:33

Умер звезда сериала "Друзья"

15:28

Массированный обстрел: РФ нанесла мощный ракетный удар по УкраинеВидео

15:28

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:26

У танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницу

14:32

"Птичка из стали": что известно о девушке, поющей с бойцами "Азова" под русскими бомбами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять