Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на параде

Британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на параде/ Фото facebook.com/alexey.arestovich

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина может быть плохое состояние здоровья. Во время парада ко Дню победы 9 мая в Москве российский диктатор изо всех сил старался двигаться "как раньше".

При этом тело Путина выглядело набухшим. На это обратил внимание отставной британский офицер, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании лорд Ричард Даннат, пишет Express.

По словам Данната, такие резкие изменения во внешности Путина стали заметны после того, как он вернулся к исполнению своих обязанностей после пандемии COVID-19.

Британский офицер отметил, что Путин на параде двигался не так свободно и легко, как это было раньше.

"Я думаю, мы все заметили, что на самом деле он выглядит довольно набухшим", – отметил Даннат.

Ранее журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент РФ Владимир Путин может страдать онкологическими заболеваниями. Расследователь утверждает, что очень многие приближенные к российскому диктатору люди всё больше говорят о возможном раке.

Напомним, Белый дом ответил на слова Путина на параде в Москве. Заявления российского диктатора во время выступления 9 мая о том, что якобы западные страны сами виноваты, что Россия развязала войну против Украины, являются абсурдом и ложью, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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