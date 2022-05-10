Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на параде

Здоровье российского диктатора под вопросом, отмечает эксначальник Генштаба британских Вооруженных сил.
У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина может быть плохое состояние здоровья. Во время парада ко Дню победы 9 мая в Москве российский диктатор изо всех сил старался двигаться "как раньше".
При этом тело Путина выглядело набухшим. На это обратил внимание отставной британский офицер, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании лорд Ричард Даннат, пишет Express.
По словам Данната, такие резкие изменения во внешности Путина стали заметны после того, как он вернулся к исполнению своих обязанностей после пандемии COVID-19.
Британский офицер отметил, что Путин на параде двигался не так свободно и легко, как это было раньше.
"Я думаю, мы все заметили, что на самом деле он выглядит довольно набухшим", – отметил Даннат.
Ранее журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент РФ Владимир Путин может страдать онкологическими заболеваниями. Расследователь утверждает, что очень многие приближенные к российскому диктатору люди всё больше говорят о возможном раке.
Напомним, Белый дом ответил на слова Путина на параде в Москве. Заявления российского диктатора во время выступления 9 мая о том, что якобы западные страны сами виноваты, что Россия развязала войну против Украины, являются абсурдом и ложью, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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