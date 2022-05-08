Ситуация ухудшается: Грозев раскрыл страшный диагноз Путина

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин может страдать онкологическим заболеванием, заявил расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

В интервью на канале Украина 24 он подчеркнул, что об ухудшении состояния здоровья главы Кремля уже давно говорят.

Расследователь утверждает, что очень многие приближенные к российскому диктатору люди все больше и больше говорят о возможном раке.

Прежде всего такой диагноз подтверждается даже олигархами, с которыми путин был весьма близок в 2014 году во время аннексии Крыма.

"Он [олигарх, чье имя Грозев не раскрывает — ред.] рассказывает, что у Путина серьезное онкологическое заболевание. Это становится автономным фактором внутренней политики России", — добавил Грозев.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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