Сергей Стерненко. Провальный парад позора Путина

Сегодня на России в Москве состоялся парад - парад позора Владимира Путина. Сразу же Джо Байден пропагандистам испортил праздник, потому что именно сегодня он должен подписать закон о ленд-лизе для Украины. Но никто так не может опозорить Россию, как Россия сама себя.

Видеоблог Сергея Стерненка.

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