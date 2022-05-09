Сергей Стерненко. Провальный парад позора Путина

Сегодня на России в Москве состоялся парад - парад позора Владимира Путина. Сразу же Джо Байден пропагандистам испортил праздник, потому что именно сегодня он должен подписать закон о ленд-лизе для Украины. Но никто так не может опозорить Россию, как Россия сама себя.
Видеоблог Сергея Стерненка.
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Автор: Олег Макаров