Юрий Романенко. Зачем Лавров сделал Гитлера евреем

Лавров "сделал" Гитлера евреем, чтобы оправдать рашизм относительно Украины. Думаю, что очень скоро мы услышим из уст этих дебилоидов из России, что Вторая Мировая война была войной немецких евреев против остальных евреев. Сергей Лавров превзошёл сам себя, пытаясь оправдать войну Украины с Россией.

Видеоблог Юрия Романенко.

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