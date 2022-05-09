Немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры: генсек НАТО обратился к Путину в День Победы

Генсек НАТО обратился к Путину в День Победы/ Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в День победы над нацизмом, 9 мая, призвал Россию прекратить войну против Украины.

Он подчеркнул, что РФ должна вывести свои войска с украинских территорий и перейти к переговорам, пишет Die Welt.

"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры", – заявил генсек.

Столтенберг отметил, что страны Североатлантического альянса и в дальнейшем будут оказывать Украине помощь, чтобы она могла защищаться. Он подчеркнул, что Альянс на стороне Украины и "будет помогать ей отстаивать право на самооборону".

Кроме этого, генсек НАТО отметил, что Россия может использовать 9 мая для распространения неправды о Западе и критики Альянса, ведь так страна-агрессор уже делала в прошлом.

Парад в Москве и лицемерная речь Путина

Напомним, в понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад. В параде участвовало по меньшей мере вдвое меньше техники, чем в прошлом году. Меньше было и военных: они либо воюют, либо уже лежат в украинской земле.

Многие эксперты говорили, что кремлевский диктатор объявит всеобщую мобилизацию в России, но этого не произошло. Однако глава Кремля выступил с лицемерной речью.

После этого советник председателя ОП Михаил Подоляк разнес речь Путина на 9 мая. Он подчеркнул, что Украина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию.

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