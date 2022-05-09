Немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры: генсек НАТО обратился к Путину в День Победы

Столтенберг также отметил, что РФ может использовать 9 мая, чтобы распространять фейки о Западе и критиковать НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в День победы над нацизмом, 9 мая, призвал Россию прекратить войну против Украины.
Он подчеркнул, что РФ должна вывести свои войска с украинских территорий и перейти к переговорам, пишет Die Welt.
"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры", – заявил генсек.
Столтенберг отметил, что страны Североатлантического альянса и в дальнейшем будут оказывать Украине помощь, чтобы она могла защищаться. Он подчеркнул, что Альянс на стороне Украины и "будет помогать ей отстаивать право на самооборону".
Кроме этого, генсек НАТО отметил, что Россия может использовать 9 мая для распространения неправды о Западе и критики Альянса, ведь так страна-агрессор уже делала в прошлом.
Парад в Москве и лицемерная речь Путина
Напомним, в понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад. В параде участвовало по меньшей мере вдвое меньше техники, чем в прошлом году. Меньше было и военных: они либо воюют, либо уже лежат в украинской земле.
Многие эксперты говорили, что кремлевский диктатор объявит всеобщую мобилизацию в России, но этого не произошло. Однако глава Кремля выступил с лицемерной речью.
После этого советник председателя ОП Михаил Подоляк разнес речь Путина на 9 мая. Он подчеркнул, что Украина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию.
Читайте также:
- Путин наступил на грабли Гитлера: почему Россию ждет разгром
- "Железный Чмоня" : в Сети подняли на смех очередной "аналоговнет" на параде в России
- Верх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "песню о рушнике" на украинском