"Железный Чмоня": в Сети подняли на смех очередной "аналоговнет" на параде в России

в Сети подняли на смех очередной "аналоговнет" на параде в России / instagram.com/slavademin_official/

В понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад "победобесия". В то время, пока по Красной площади проехались и прошлись остатки российской армии и военной техники.

Не обошлось и без демонстрации новинок. На своей страничке в Instagram ведущий Слава Демин опубликовал фото неведомого творения российских инженеров.

"Какой главнокомандующий, такая и армия", - написал в подписи к фото.

В комментариях под постом украинцы уже успели окрестить чудо-машину Железным Чмоней в честь пленного россиянина, с которого смеялся весь Интернет.

instagram.com/slavademin_official/

"Это их славный – гавномет?", "Даже не знаю, увидит ли его джавелин", "Снова из говна и палок?", "Железный Чмоня", - писали украинцы в комментарияхпод постом Демина.

Как сообщал Главред, Президент Владимир Зеленский в своем поздравительном видеообращении 9 мая заявил, что совсем скоро в Украине будут два Дня Победы, а Крещатик увидит победный парад.

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