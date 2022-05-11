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РФ "погрязла" в Украине: война зашла в тупик – разведка США

11 мая 2022, 10:23

Сейчас ситуация на фронте остается сложной, считают в американской разведке.

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Война зашла в тупик – разведка США/ Reuters

Ситуация на фронте в войне России против Украины сейчас сложная, однако боевые действия по сути зашли в тупик.

Об этом сказал глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вооруженным силам, пишет Sky News. По его мнению, сейчас ни одна из сторон не имеет окончательного преимущества на поле боя.

"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – сказал генерал-лейтенант.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины проводят контрнаступление вдоль широкой дуги вокруг Харькова. Угроза городу снижена. Маневры украинских войск могут привести к тому, что российские войска будут отодвинуты, а артиллерия оккупанта не сможет доставать до города.

Позже стало известно, что украинское контрнаступление к северу от Харькова 10 мая продолжало успешно оттеснять российские войска к российско-украинской границе. Защитники Украины продолжили наступление к северу от недавно освобожденного Старого Салтова и освободили несколько городов к северу от Харькова.

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