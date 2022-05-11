Присоединение к Евросоюзу: у Зеленского высказались о сроках вступления в ЕС

В ОП оценили перспективу вступления Украины в ЕС / Reuters

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал о перспективах присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Как подчеркнул он в эфире всеукраинского телемарафона, Украина уже передала две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

"Есть процедура вступления любой страны в Европейский Союз... Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть... Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии — им нужно время", — пояснил представитель ОП.

Он уточнил, статус кандидата на членство в Украине предоставят во время заседания Европейского совета, который ожидается в июне.

"А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет – не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры", – сказал замглавы ОП.

Чиновник добавил, что сейчас ни одно государство не выступает против членства Украины в ЕС, даже наоборот – поддерживают стремление нашего государства.

"Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем в дальнейшем усиливать ее", — резюмировал Жовква.

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Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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