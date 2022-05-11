Армия РФ стягивает основные силы на 2 направления, на остальных отвлекают внимание – военный эксперт

У России нет достаточно сил и средств, чтобы осуществлять полноценное наступление на всех направлениях.
Российская армия стягивает основные силы на два направления в Украине. На других она топчется на месте и фактически отвлекает внимание украинских войск.
Сейчас у страны-агрессора нет достаточно ресурсов, чтобы осуществлять значительное наступление еще и на других направлениях. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет РБК-Украина.
"Мариуполь и изюмское направление – это два направления, где противник на сегодня сосредотачивает основные усилия. Все остальные направления они используют сейчас как отвлекающий маневр и разведку нашей обороны. На других у них нет сил и средств, чтобы осуществить хотя бы какую-то значительную наступательную операцию", – отмечает Жданов.
По словам военного эксперта, во всех других местах, кроме названных выше, россияне очень вяло атакуют, а затем ВСУ отбивает их назад.
"Там они фактически действуют "на авось". Они наступают – нет успеха – откатились. Успех есть – продолжают проводить наступление – потом наши идут в контрнаступление и выбивают их. И вот такой подход уже продолжается вторую неделю", – говорит эксперт.
Ранее украинская разведка сообщала, что из-за провалов российской армии на фронте пропагандистам России раздали указания изменить риторику и подготовить россиян к возможному поражению страны-агрессоры в войне против Украины. Российским СМИ приказали распространять нарратив, якобы РФ воюет со всеми странами ЕС и НАТО, чтобы не так стыдно было проигрывать.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал новую цель в войне с РФ. Он заявил о том, что победой в войне будет считаться выведение оккупационных войск РФ со всей территории Украины.
Смотрите онлайн новости Донбасса:
Читайте также:
- Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на параде
- Только искры полетели: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили тяжелую технику врага
- "Свалка" трупов под Донецком: тысячи тел рашистов гниют под открытым небом-перехват СБУ