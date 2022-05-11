Армия РФ стягивает основные силы на 2 направления, на остальных отвлекают внимание – военный эксперт

Армия РФ стягивает основные силы на 2 направления, на остальных просто отвлекают внимание – военный эксперт/ Reuters, Главред

Российская армия стягивает основные силы на два направления в Украине. На других она топчется на месте и фактически отвлекает внимание украинских войск.

Сейчас у страны-агрессора нет достаточно ресурсов, чтобы осуществлять значительное наступление еще и на других направлениях. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет РБК-Украина.

"Мариуполь и изюмское направление – это два направления, где противник на сегодня сосредотачивает основные усилия. Все остальные направления они используют сейчас как отвлекающий маневр и разведку нашей обороны. На других у них нет сил и средств, чтобы осуществить хотя бы какую-то значительную наступательную операцию", – отмечает Жданов.

По словам военного эксперта, во всех других местах, кроме названных выше, россияне очень вяло атакуют, а затем ВСУ отбивает их назад.

"Там они фактически действуют "на авось". Они наступают – нет успеха – откатились. Успех есть – продолжают проводить наступление – потом наши идут в контрнаступление и выбивают их. И вот такой подход уже продолжается вторую неделю", – говорит эксперт.

Ранее украинская разведка сообщала, что из-за провалов российской армии на фронте пропагандистам России раздали указания изменить риторику и подготовить россиян к возможному поражению страны-агрессоры в войне против Украины. Российским СМИ приказали распространять нарратив, якобы РФ воюет со всеми странами ЕС и НАТО, чтобы не так стыдно было проигрывать.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал новую цель в войне с РФ. Он заявил о том, что победой в войне будет считаться выведение оккупационных войск РФ со всей территории Украины.

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