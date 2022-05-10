Только искры полетели: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили тяжелую технику врага

Украинские бойцы мастерски "подстрелили" свою цель с воздуха.
Украинские воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого мастерски уничтожили тяжелую технику российских оккупантов.
По вражеской технике бойцы сработали с воздуха. Эффектное видео горящих останков "железной машины" обнародовал в Facebook Генштаб ВСУ.
"Артиллеристы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продолжают уничтожать российских оккупантов", – отметили в Генштабе.
Как видно из видео, после попадания украинскими бойцами в тяжелую технику врага от нее аж искры полетели, после чего она начала сильно гореть.
Напомним, в социальных сетях появилось видео уничтоженной многокилометровой колонны войск России в Харьковской области. Оккупанты хотели зайти в областной центр, однако были разбиты подразделениями Вооруженных сил Украины.
Ранее украинская разведка сообщала, что из-за провалов российской армии на фронте пропагандистам России раздали указания изменить риторику и подготовить россиян к возможному поражению страны-агрессоры в войне против Украины. Российским СМИ приказали распространять нарратив, якобы РФ воюет со всеми странами ЕС и НАТО, чтобы не так стыдно было проигрывать.
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