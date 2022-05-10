Выбить врага из Украины: Кулеба назвал новую цель в войне с РФ

Дмитрий Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что победой в войне будет считаться выведение оккупационных войск РФ со всей территории Украины.

О необходимости полного освобождения всех территорий Украины он заявил в интервью The Financial Times.

Глава МИД Украины убежден в том, что если западные союзники быстро поставят обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна полностью вытеснить российские войска.

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", — добавил Кулеба.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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