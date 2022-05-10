"Свалка" трупов под Донецком: тысячи тел рашистов гниют под открытым небом - перехват СБУ

Разбитая техника оккупантов РФ / Reuters

В Службе безопасности Украины сообщают о попытках РФ скрыть реальные потери в военных действиях, внося в список "без вести пропавших" убитых российских военных.

В Telegram СБУ опубликован аудиоперехват разговора оккупанта, из которого следует, что тела убитых российских военных складывают на импровизированных свалках.

Российский военный рассказывает, что его знакомая заплатила охране, чтобы отыскать на такой свалке возле Донецка своего родственника.

"Это свалка, высотой в человеческий рост, говорит, что их тысячи. Вот они их туда сбрасывают. Им же проще сделать, что "пропал без вести"… Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле - не поле, полигон - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают… там тысячами привозят", - рассказывает захватчик.

В комментарии под аудиоперехватом СБУ отмечает: "Родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорваны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Может, сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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