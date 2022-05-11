Колесный "монстр": в Харькове ТрО вооружили мощными зенитными пушками С-60

Пушка С-60 на шасси КрАЗ / Скриншот

Харьковская бригада территориальной обороны получила новое вооружение - зенитную артиллерийскую систему С-60.

Она была разработана сразу после Второй мировой войны, однако несмотря на свой возраст, эта 57-мм система еще может пригодиться бойцам, сообщает Территориальная оборона в Facebook.

Отмечается, что зенитная пушка АЗП-57 имеет довольно неплохие характеристики для уничтожения воздушных целей типа БПЛА благодаря возможности достать врага по дальности на 6 км, а по высотности на 5 км. Этих параметров достаточно для уничтожения таких типичных БПЛА противника, как Орлан-10, при этом с точки зрения экономичности это может быть одним из самых эффективных решений.

"Наши бойцы Харьковской бригады территориальной обороны Региональное управление Сил территориальной обороны Восток ВС Украины готовы уничтожать врага!", - говорится в сообщении Командования Территориальной обороны ВС Украины.

Отметим, что 57 мм пушка может уничтожать легкую бронетехнику противника на значительной дальности. Стоит отметить, что бойцы ТРО установили зенитную систему на КрАЗ для предоставления мобильности.

Напомним, бойцы одного из подразделений ВСУ использовали импровизированную реактивную систему залпового огня. При этом на шасси МТ-ЛБ было установлено два блока для запуска неуправляемых авиационных ракет типа С-8.

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