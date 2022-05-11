Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведка

Российские оккупанты в Украине / facebook.com/Mikokuk

Военные Российской Федерации требуют засекретить их участие в войне против Украины для избежания ответственности за совершенные преступления.

"Военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение РФ. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении", - сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В частности, особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил России. "Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, которые принимали участие в подготовке к вторжению в нашу страну", - отмечают в разведке.

В этой связи, военной разведкой Украины установлены лица военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (войсковая часть 77983), дислоцированной на аэродроме Хурба Хабаровского края. Так, большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси Лида и Барановичи, а также аэродромов в РФ Борисоглебск и Мариновка.

"Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о нахождении на лечении или в отпусках. Кое-кто из летчиков требует документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходил службу в части", - заявляют в разведке.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения украинского наступления и продвижения к украинско-российской границе, проводят разведку к северу и северо-востоку от Харькова.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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