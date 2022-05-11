УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведка

11 мая 2022, 13:35

Особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил России.

Россияне
Российские оккупанты в Украине / facebook.com/Mikokuk

Военные Российской Федерации требуют засекретить их участие в войне против Украины для избежания ответственности за совершенные преступления.

"Военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение РФ. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении", - сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В частности, особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил России. "Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, которые принимали участие в подготовке к вторжению в нашу страну", - отмечают в разведке.

В этой связи, военной разведкой Украины установлены лица военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (войсковая часть 77983), дислоцированной на аэродроме Хурба Хабаровского края. Так, большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси Лида и Барановичи, а также аэродромов в РФ Борисоглебск и Мариновка.

"Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о нахождении на лечении или в отпусках. Кое-кто из летчиков требует документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходил службу в части", - заявляют в разведке.

Читайте такжеПутин устроил "охоту на ведьм": ФСБ отстранили от планирования войны в Украине

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения украинского наступления и продвижения к украинско-российской границе, проводят разведку к северу и северо-востоку от Харькова.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Читайте еще:

viber
война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везениеГороскоп на сегодня, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везение Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь бедуСамые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду "Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войныКредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в УкраинеКонстантин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

13:35

Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведка

13:16

Вокруг спасенной в Бородянке рыжей кошки разгорелся скандал - на нее претендуют 12 человекВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 мая 2022: Девам – большие деньги, Стрельцам – переезд, Рыбам – обман

12:59

"Остановитесь, кто вы такие?": чемпионка РФ жестко отреагировала на войну в Украине и шантаж КремляВидео

12:57

Оккупанты анонсировали включение захваченной Херсонщины в состав РФ: обратятся к ПутинуВидео

Реклама
12:35

Путин устроил "охоту на ведьм": ФСБ отстранили от планирования войны в УкраинеВидео

12:23

Беларусь может пойти в наступление на Украину, а РФ - надавить из Крыма - ЖдановВидео

12:22

"Поздравление от насильника с днем изнасилования": Подоляк разнес обращение Путина к "ДНР"Видео

12:17

Как ленд-лиз может заставить Путина сесть за стол переговоровмнение

11:58

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

11:56

Врага "мешают с землей": ВСУ показали мощный удар Ураганов по позициям рашистовВидео

11:53

Лунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегдаВидео

11:48

В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"Видео

11:35

"Подарок" от оккупантов: ВСУ захватили брошенный рашистами танк Т-72Видео

11:03

"Я бы им резала пальцы и звезды на спине": россиянка расписала, как она убивала бы украинских детейВидео

10:59

Ловушка для оккупантов: депортированные украинцы помогут развалить РФ – Тука

10:39

57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов

10:26

Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерямиВидео

10:23

РФ "погрязла" в Украине: война зашла в тупик – разведка СШАВидео

10:13

Вторжение Беларуси в Украину: что задумал Лукашенкомнение

Реклама
09:58

Присоединение к Евросоюзу: у Зеленского высказались о сроках вступления в ЕСВидео

09:50

Оккупанты 10 часов подряд насиловали 11-летнего мальчика на глазах у матери - Денисова

09:49

"Путинист" Киркоров засветился на Евровидении

09:43

Невероятное спасение: в Мариуполе новорожденного из-под завалов и обстрелов вернули материВидео

09:40

Путин готовится вести затяжную войну – разведка СШАВидео

09:23

Битва за Змеиный: ВСУ мешают оккупантам взять под контроль северо-запад Черного моряВидео

09:17

Еще один украинский артист запретил использовать свою музыку в РоссииВидео

08:59

Ракета РФ ударила в полуметре: отец рассказал о гибели 14-летнего сына-героя в ОдессеВидео

08:49

Оккупанты не смогут обстреливать окраины Харькова: в Институте изучения войны раскрыли успехи ВСУ

08:23

Закон о ленд-лизе для Украины: как Байден подписал приговор Россиимнение

08:20

Оккупантов "покрошили" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотни рашистовВидео

08:16

ВСУ разгромили подразделение морской пехоты РФ, которое бежало из-под Киева

07:55

Угроза захвата Северодонецка: оккупанты РФ начали штурм на двух направленияхВидео

07:38

Юная защитница Мариуполя Екатерина с позывным Пташка спела песню Кузьмы среди развалин АзовсталиВидео

07:09

За год до смерти Леонид Кравчук спрогнозировал, когда закончится война с РоссиейВидео

06:34

Арестович оценил вероятность нового штурма Киева и вторжения из БеларусиВидео

06:27

Беларусь для Украины - не преграда: почему Лукашенко поплатится креслом в случае нападениямнение

06:13

С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год

05:20

Обмен Медведчука и позиция Путина: Гордон объяснил, почему Кремль тормозит решение вопросаВидео

04:51

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

Реклама
04:20

В Украине врежет +28: синоптики назвали дату невероятной жарыВидео

03:55

Блестящая женская стрижка 2022, которая абсолютно неприхотлива в укладкеФото

03:39

Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни

03:34

Поклонница Metallica родила ребенка во время концерта рок-группыВидео

03:07

Эксперт рассказал, с какими проблемами ВСУ столкнутся при освобождении Донбасса и Крыма

02:52

Травести-дива Монро "наехала" на Лесю Никитюк за сексизм во время войны

02:37

"Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян

02:05

Лунное затмение 16 мая: астролог дала неожиданный прогноз с "катастрофой для русни"Видео

01:33

Армия РФ стягивает основные силы на 2 направления, на остальных отвлекают внимание – военный экспертВидео

00:51

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять