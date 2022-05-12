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На Черниговщине мужчина, которого расстреляли оккупанты, выбрался из могилы

12 мая 2022, 12:20

Троим братьям путинские солдаты завязали глаза и руки за спиной и выстрелили в головы. У Николая пуля прошла навылет и не затронула жизненно важные органы.

Николаю Куличенко удалось чудом выжить после расстрела / Фото Суспільне

В Черниговской области российские оккупанты выстрелили в голову местному жителю Николаю Куличенко. Но мужчине удалось выжить - пуля прошла навылет. Несмотря на связанные руки он выбрался из могилы, в которой его похоронили путинские солдаты вместе с его двумя братьями.

18 марта оккупанты пришли в дом к братьям Куличенко. Во время обысков захватчики обнаружили форму ВСУ и медали их деда за боевые заслуги во Второй мировой войне, что и стало причиной расправы над мужчинами, передает Суспільне.

Старшего брата, по имени Евгений вывели во двор и стали бить дубинкой. Позже всех троих вывезли на пилораму в село Вишневое и оставили в заброшенном здании на три дня.

"Здесь были мы с братьями и еще раненые солдаты. Через несколько суток нас повезли на расстрел. Нам завязали глаза и руки за спиной, а потом выстрелили в головы. Сначала моему старшему брату, потом младшему – Диме. Сбросили в могилу, я упал последним", – рассказал Николай.

Братьев закопали в одной могиле
Братьев закопали в одной могиле / Фото suspilne.media

У Николая пуля прошла через щеку навылет и не затронула жизненно важные органы. Несмотря на связанные руки и кровотечение, ему удалось выбраться из могилы и добраться до ближайшего села пешком.

Его приютила местная жительница Валентина Петровна. После того, как она спасла ему жизнь, накормив и дав восстановить силы, Николай стал для ее семьи как родной.

"Во время встречи мы всегда обнимаемся, всегда рады видеть его у нас в гостях", – поделилась женщина.

Николай Куличенко
Николай Куличенко / Фото suspilne.media

После освобождения села могилу разыскали, там было два тела. Прокурор Черниговской окружной прокуратуры Сергей Хамайко подтвердил, что у мужчин были связаны ноги и руки и огнестрельные ранения в голову.

"В действиях неустановленных лиц из числа военнослужащих Российской Федерации на данный момент усматривают признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны в части жестокого обращения с заложниками, гражданским населением, соединенное с умышленным убийством", – рассказал Хамайко.

Устанавливать личности российских военных будут подразделения СБУ.

Как сообщал Главред, в Буче на территории церкви Андрея Первозванного оккупанты вырыли огромную братскую могилу, куда сбрасывали тела убитых украинцев.

Возле окруженного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области обнаружена братская могила – рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное. Туда захватчики свозят тела убитых ими мирных граждан.

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