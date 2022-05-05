Расстреляли и переехали танком: на Киевщине оккупанты жестоко убили двух мужчин

Изуродованные тела убитых эксгумировали, чтобы родственники могли их перезахоронить.
На Киевщине в Вышгородском районе эксгумировала тела двух мужчин 22 и 23 лет, которых жестоко убили российские захватчики.
Оккупанты сначала расстреляли ребят в автомобиле, которым те ехали, а потом еще и переехали транспортное средство танком. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
"25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало – российские оккупанты переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой", – говорится в сообщении.
В среду, 4 мая, тела погибших эксгумировали в селе Рудня-Тальская. После осмотра тел правоохранителями совместно с прокурором и судмедэкспертом, их передали родным для перезахоронения.
Ранее сообщалось, что в Херсоне орки еще первые дни оккупации расстреляли почти 40 мирных жителей. Одной из их жертв стала 17-летняя Анастасия Мостовая. Мама погибшей девушки рассказала, что ее дочь застрелили прямо на улице.
Напомним, на Харьковщине 5 мая во время обстрела со стороны российских захватчиков погиб 15-летний волонтер. Парень как раз помогал команде местного экопарка вывозить африканских буйволов.
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