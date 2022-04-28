Выбиты зубы и связаны руки: под Киевом нашли изуродованное оккупантами тело 29-летнего военного

Бородянка / Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

В Киевской области нашли тела троих замученных мужчин. Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, среди замученных - 29-летний военный ВСУ Виктор Балай.

После российского вторжения он пошел в Бородянку, чтобы присоединиться к ВСУ.

"Что дальше произошло с Виктором, неизвестно. Но недавно его тело и еще двоих мужчин нашли в Здвижевке. Тела были скручены, руки связаны, а зубы выбиты", - говорится в сообщении.

Бабушка Виктора живет в Бородянке. Она говорит, что во время оккупации россияне поставили три единицы боевой техники в ее дворе, украли из ее дома все вещи и запасы пищи.

К ней оккупанты хотели заселить двух женщин. Старушка ответила, что у нее мало места и предложила коттедж напротив. Но ей ответили: там командование. Хотя на заборе того дома была надпись "Люди".

Пенсионерка уже не помнит женщин, но вполне возможно, что именно их трупы позже хоронил местный священник. Тела были завернуты в желтую и голубую ткань.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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