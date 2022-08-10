В Донецке вспыхнул пивзавод: оккупанты сообщают об утечке аммиака

В Донецке горит пивзавод / фото скрин видео

В оккупированном Донецке очередная "бавовна" - на сей раз вспыхнул масштабный пожар на территории пивзавода. Также появилась информация об утечке аммиака.

"Рекомендуем жителям Донецка закрыть окна и не пренебрегать правилами защиты от аммиака: смочить марлевую повязку специальным раствором - на 0,5 литров воды добавить 1 ст. ложку лимонной или уксусной кислоты", - сообщают местные спасатели.

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что произошла утечка аммиака. Зона поражения якобы "составляет два километра". Местным жителям рекомендуют не находиться на улице и не открывать окна.

Известно, что пивзавод был закрыт в 2014 году и возобновил деятельность в марте 2017 под руководством боевиков "ДНР". Его открыли на производственных мощностях винокурни "Сармат". Работало ли производство в последнее время, неизвестно.

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Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

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