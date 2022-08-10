УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отличная работа: в ВСУ рассказали о последствиях взрывов на авиабазе в Крыму

10 августа 2022, 20:09

Вокруг Украины постоянно находятся около 20 российских самолетов. Различные типы самолетов осуществляют патрулирование 24 часа в сутки.

новофедоровка
Последствия взрывов в Новофедоровке / Скриншот

В результате взрыва на аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, Каспийская флотилия и Черноморский флот ВМФ России будут получать меньше воздушной поддержки, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что вокруг Украины постоянно находятся около 20 российских самолетов. Различные типы самолетов осуществляют патрулирование 24 часа в сутки.

"Эти самолеты осуществляли больше патрулирования, а также наносили удары авиационными ракетами, такими как Х-59, Х-58, возможно Х-31, которые взлетали с аэродрома в Новофедоровке и часто ходили к острову Змеиный, когда он еще был под оккупацией, и оказывали воздушную поддержку тем флотам - Черноморскому и Каспийскому. Это было важно для оккупантов, теперь они будут получать меньше поддержки", - отметил Игнат.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Читайте также

ВСУ Черноморский флот военная агрессия РФ новости Украины взрыв
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:10

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатеть

20:09

Отличная работа: в ВСУ рассказали о последствиях взрывов на авиабазе в Крыму

20:08

Нацгвардеец сбил с ЗРК "Игла" российский штурмовик Су-25Видео

20:04

Переименовать "сладкую вату" в "їстівну бавовну" : Клопотенко сделал яркую инициативуВидео

19:33

ФБУ: решение об "избрании" Кирилла Шевченко отменено, созываемая им конференция - незаконна

Реклама
19:32

Зверства россиян: на блокпосте в Васильевке скончалось 10 украинцевВидео

19:29

Пенсионерка в Москве "сдала" полиции соседку-украинку за слова, что Украина победит

19:21

Почему война между США и Китаем завершилась, даже не начавшисьмнение

19:19

В Киев доставили тела еще 16 погибших защитников МариуполяВидео

19:15

Не дружат с головой: 5 знаков зодиака – самые большие чудаки гороскопаВидео

19:07

"Мне они привиделись": Регина Тодоренко показала фото своих родов с мужем и сыном

19:03

Гороскоп на завтра, 11 августа 2022: Овнам – подсказки судьбы, Близнецам – волнение, Рыбам – врагиВидео

19:00

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

18:50

Как правильно заморозить сливу на зиму и как долго сохранить фрукт в холодильнике

18:50

День сына и дочери 2022: дата, традиции праздника и поздравления

18:45

У Зеленского назвали "дешевым спектаклем" намерения России обвинить Украину в обстрелах ЗАЭСВидео

18:30

"Родилась первая принцесса": чехи в средневековом замке приютили беженок-украинок

18:22

Активную фазу войны в Украине нужно завершить до конца осени: Ермак назвал причинуВидео

18:19

"Это еще не перелом в войне": экс-посол США в Украине объяснил последствия взрывов в КрымуВидео

17:46

Вляпалась в новый скандал: Лорак решила покинуть РоссиюВидео

Реклама
17:29

Удар по Крыму: как сдулся главный козырь Кремля - ядерный шантажмнение

17:29

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

17:25

Доллар по 40 грн и увеличение спроса на валюту: эксперт дал неутешительный прогноз на августВидео

17:21

Полная изоляция: россиянам хотят запретить посещать ЕвропуВидео

17:02

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

16:53

Тяжелое время для Украины: астрологи предупредили о массовых разрушениях в Полнолуние 12 августаВидео

16:48

Мощный удар по Крыму: уничтожены не менее 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены - ГеращенкоВидео

16:47

"Жили как у себя дома": россиянка закатила истерику, потому что выезжает из Крыма из-за взрывовВидео

16:45

Танцору Путин мешает: балерун из Херсона сделал три тату с лицом русского диктатора и "получил" в Сети

16:39

Андрей Макаревич высмеял лживые росСМИ при помощи старого еврейского анекдота

16:14

Крымская блогерша-истеричка стала похожа на трансвестита и призывает не верить "интернету" об ударах ВСУ

16:12

Новый лозунг оккупантов – "Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк рассказал об освобождении Крыма и ДонецкаВидео

16:12

Ворвутся мощные грозы и зальет ливнями всю Украину: синоптики предупредили о сильнейшем штормеВидео

16:07

Аэродром в Крыму атаковал украинский спецназ - Washington Post

15:59

Вблизи украинской границы много вражеской техники: существует угроза наступления из Беларуси - ЧаусВидео

15:43

Бывший главком НАТО рассказал, смогут ли ВСУ скоро освободить Херсон

15:36

ВСУ ударом с HIMARS сделали непригодным для использования Каховский мост в Херсонской областиВидео

15:29

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

15:14

Страны G7 требуют от России немедленно вернуть Запорожскую АЭС под контроль УкраиныВидео

15:13

Украинцы смогут получить по 6 660 грн от французского фонда: как и кто может оформить помощьВидео

Реклама
15:10

"ВСУ по ночам нас вырезают": оккупант жалуется, что у них куча 200-х и каждый второй – раненВидео

15:07

Coldplay спели хит "Обійми" в Бельгии вместе с Вакарчуком

15:07

Тодоренко показала подросшего младшего сына

14:52

"Все с ними ясно": в России поставили крест на не поддержавших войну Ярмольнике и Хазанове

14:32

"Как бульдог, вцепившийся в шею": оккупанты не могут выбраться из ловушки на Донбассе - экспертВидео

14:31

"Продлится пол года": эксперт сказал, когда на фронте начнется оперативная паузаВидео

14:29

Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая ЧудотворцаВидео

14:19

Шел 6-й месяц войны: матери российских солдат требуют не забирать сыновей на фронт

14:16

Невероятная закуска на скорую руку за 20 минут: рецепт закусочных булочекВидео

14:05

Карма догнала: путинистка Шукшина лишилась квартир на миллионы

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять