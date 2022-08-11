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"Сгорели склады ракет и самолеты, которые бомбили Винницу и Кременчуг" – эксперт о потерях РФ в Крыму

11 августа 2022, 15:22

Кроме очень дорогих самолетов и вертолетов, на аэродроме "Саки" сгорели огромные склады крылатых ракет, которыми российские захватчики бомбили Украину.

Взрывы в Крыму на аэродроме Саки
Эксперт рассказал о потерях россиян в Крыму/ скрин, УНИАН

На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму в результате взрывов 9 августа были уничтожены самолеты и вертолеты российских захватчиков. Но кроме них в воздух взлетело большое количество крылатых ракет, которые оккупанты планировали использовать, чтобы бомбить Украину.

Об этом рассказал экс-работник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько в эфире телеканала "Киев". По его словам, на аэродроме базировались именно те бомбардировщики, которые выпускали ракеты по Виннице и Кременчугу, не входя в зону действия украинской противовоздушной обороны.

"Там их совсем не 9 самолетов, там их более 20, при чем не совсем самолетов. Это как раз те сволочи, которые запускали ракеты по нашим мирным городам. Это именно те стратегические бомбардировщики, которые находясь за пределами нашей ПВО, совершили бесчеловечные преступления, уничтожая Винницу, Кременчуг, это те, кто как раз и убивал мирное население", – отмечает Зеленько.

Он рассказал, что на аэродроме "Саки" также сгорел очень дорогой военно-транспортный самолет ИЛ-76. Также сгорели несколько ударных вертолетов, стоимость которых достигает нескольких десятков миллионов долларов.

Кроме этого, взлетели в воздух огромные склады крылатых ракет.

Зеленько подчеркнул, что каждый взрыв, который раздавался на аэродроме – "это были спасенные и сохраненные жизни сотен украинцев".

Таким образом, взрывы на аэродроме в Крыму фактически переломили ход войны. Однако нельзя разглашать детали, как и почему это произошло, и кто может быть к этому причастен, подчеркнул военный эксперт.

"Если мы признаем, что это наших рук дело, то мы подставляем большое количество людей. То есть, люди, которые провели, люди, которые осуществили, люди, которые вывели наших ребят. Это – очень большой риск, таким образом мы усложняем все наши последующие операции. Поэтому мы абсолютно четко говорим – наших там не было", – сказал Зеленько.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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