Путин делал ставку на август, но вряд ли сможет захватить Украину - Минобороны Британии

Путин сделал ставку на август в войне против Украины - СМИ / Reuters, УНИАН

Лидер страны-агресора Владимир Путин делал ставку в войне на август - он надеялся, что союзникам Украины надоест ее поддерживать. Судя по всему, теперь ему вряд ли удастся захватить всю страну, сообщает издание The Guardian, которое цитирует заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

По словам британского чиновника, вторжение России в Украину начало терпеть неудачу, поскольку западные союзники обещают увеличить финансовую и военную поддержку Киева.

"Им (россиянам, - ред.) пока не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся оккупировать Украину. Их вторжение хромало и изменилось до такой степени, что они на самом деле сосредоточились только в частях юга и востока, очень-очень далеко от своей трехдневной так называемой "специальной операции", - отметил он.

Уоллес подчеркнул, что "трехдневная операция" длится уже почти полгода и сопровождается значительными потерями.

"Президент Путин сделал ставку на то, что в августе, через несколько месяцев, нам всем наскучит конфликт, и международное сообщество разойдется в разные стороны. Что ж, сегодня доказывает обратного. Мы вышли с этой встречи (конференция в Копенгагене, - ред.) с еще большими обещаниями финансирования и военной помощи. И все это направлено на то, чтобы помочь Украине победить, помочь Украине отстоять свой суверенитет и действительно гарантировать, что амбиции президента Путина в Украине потерпят неудачу", - добавил британский министр.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил мнение, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится пойти на реализацию сценария ядерной войны. Запад не позволит ему это сделать, поскольку никому не нужна такая ситуация в центре Европы.

Вопрос четко отслеживается, и самому Путину дали четко понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного оружия, будет нанесен удар по бункеру, где на тот момент окажется российский глава государства.

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, поскольку глава РФ Владимир Путин не может добиться своих целей в Украине, он может прейти к плану D. Как полагает британский военачальник, это приведет к смене Москвой стратегии войны.

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