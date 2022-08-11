Возле Бердянска прогремели мощные взрывы: там дислоцируются оккупанты

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы/ Telegram

Вблизи временно оккупированного Бердянска в Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Громкие звуки и взрывную волну услышали местные жители, которые живут в отдаленных районах города со стороны Мариуполя. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

При этом отмечается, что взрывы могли произойти вблизи села Новопетровка, где дислоцируются российские захватчики.

"Вероятно, взрывы могли произойти на Азовском побережье села Новопетровка, где расположено несколько захваченных оккупационными войсками – для размещения личного состава – бывших баз отдыха", – говорится в сообщении.

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы/ Telegram

Напомним, оккупанты в четверг, 11 августа, уже 4 раза обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Во время четвертого обстрела они попали неподалеку от первого энергоблока. В "Энергоатоме" заявляют, что ситуация обостряется.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что если россияне взорвут Запорожскую атомную электростанцию, это может иметь эффект "грязной бомбы". После взрыва может произойти огромный выброс радиоактивных веществ. Это грозит последствиями, как после чернобыльской катастрофы.

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