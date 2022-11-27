В Польше массово отравились беженцы из Украины: что известно

В Польше массовое отравление среди беженцев из Украины/ ua.depositphotos.com

В Польши в центре для украинских беженцев зафиксировали массовое отравление. Это произошло в польских Глухолазах в Опольском воеводстве.

Всего соответствующие симптомы зафиксировали у более 20 человек, среди которых также есть дети. Их всех забрали в больницу. Об этом сообщает издание in Poland.

С отравлением в больницу попали восемь взрослых и 15 детей.

Отмечается, что симптомы они почувствовали вечером в пятницу, 25 ноября. В больнице рассказывают, что данных лабораторных исследований еще нет, однако всё указывает на пищевое отравление.

"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но всё указывает на классическое пищевое отравление", – отмечает директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

Однако не исключают варианта, что отравление может иметь вирусный характер, ведь у одного из пациентов обнаружили симптомы норовируса. Об этом рассказал польский воевода Славомир Клосовский.

В центре для беженцев провели проверку. Во время обследования кухни и пищеблока санитарная инспекция не выявила никаких нарушений.

Ранее сообщалось, что в польском городе Гура ограбили 38-летнюю украинку и двух ее сыновей 10 и 11-летнего возраста. Инцидент произошел рано утром, когда они уже собирались возвращаться в Украину. У них украли почти 90 тысяч гривен и документы.

Напомним, в приюте для беженцев из Украины в селе Клеркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обоих в критическом состоянии доставили в больницу.

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