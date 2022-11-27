УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украинку с двумя детьми обокрали в Польше, а их паспорта сожгли

27 ноября 2022, 10:30

Семья украинцев как раз собиралась возвращаться на родину.

полиция польша
Выяснилось, что именно в той сумке были не только билеты на поезд и еда в дорогу / pixabay

В польском городе Гура ограбили 38-летнюю украинку и двое ее сыновей 10 и 11-летнего возраста.

Инцидент произошел ранним утром, когда они уже собирались возвращаться в Украину, сообщается на сайте местной полиции.

Женщина заказала такси к железнодорожной станции и переносила вещи в автомобиль из квартиры. В этот момент к одному из детей подбежал молодой человек, пытавшийся вырвать из рук мальчика рюкзак. Сделать это ему не удалось и он схватил рядом сумку и убежал.

Выяснилось, что именно в той сумке были не только билеты на поезд и еда в дорогу, но деньги (2200 долларов США (81 218 грн) и 200 евро (7 689 грн)) и документы, в частности справки мальчика, который лечится от онкологической болезни.

Сразу после этого женщина обратилась в полицию. Правоохранителям удалось найти вора. Им оказался 18-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Во время обыска в его доме нашли и изъяли украденные деньги. Впрочем, злоумышленник успел сжечь все документы семьи. Потерпевшей частично восстановить утраченные документы помогли правоохранители.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Напомним, в Германии двух мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Польша
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:42

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: локации Херсонщины, куда стоит поехать после победы

10:38

Войска РФ пытаются взять Павловку и Угледар для захвата всей Донецкой области – разведка Британии

10:32

В РФ есть сотни готовых ракет Х-101 и Х-555, могут быть новые массовые обстрелы – экспертВидео

10:30

Украинку с двумя детьми обокрали в Польше, а их паспорта сожгли

10:00

Как загадать желание на Новый год, чтобы оно непременно сбылось: чудесные трюки, о которых мало кто знает

Реклама
09:48

"Массовый обстрел может быть в любую минуту": украинцам назвали 8 основных шагов для подготовкиВидео

09:47

Не сиделось на пенсии: в Украине ликвидировали оккупанта, который служил почти 50 лет назад

09:46

Россия готовит новую волну скрытой мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали датуВидео

09:27

Звезда фильма "Любовь и голуби" обрадовался побегу осудивших войну звезд из России

08:51

"Может быть сигналом для самого Лукашенко": Фейгин не исключил, что Макея могли убить

08:35

Путину не удастся победить Украину бомбардировками энергоснабжения зимой – СтолтенбергВидео

08:35

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

08:30

Фейерверк счастья и лавина эмоций: зимние праздники 2023 – что подарить детям

08:20

Путин стал совершеннейшим идиотом, его нельзя показывать людяммнение

08:00

Россия ударит ракетами по Киево-Печерской Лавре, когда потеряет над ней контроль - Кочетков

07:45

На Западе поражены действиями ВСУ по крейсеру Москва и острову Змеиный – NYTВидео

06:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

06:25

Часы тикают в холодном одиноком бункеремнение

05:25

"У Лукашенко паранойя": Фейгин рассказал о вероятных планах ликвидации белорусского диктатора

04:30

Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

Реклама
03:30

Резкое похолодание до - 10º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

02:30

Дипломат объяснил, почему РФ не выгонят из G20

01:35

"Нужно готовить население": эксперт объяснил последствия блэкаутаВидео

01:00

Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

26 ноября, суббота
23:50

"В России больше нет шансов": Шольц заявил, что РФ никогда не выиграет войну против Украины

23:40

"Энергосистема Украины расшатана": эксперт рассказал, сколько дней может длиться следующий блэкаутВидео

23:35

"Полноценный город под Москвой": эксперт рассказал об укрытиях, в которых скрывается испуганный ПутинВидео

23:15

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

23:10

"Сморщенная ягодка": мама Наташи Королевой ошарашила внешним видомВидео

22:54

Ему было всего 2 дня: на Запорожье похоронили младенца, убитого российской ракетой в роддоме

22:52

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

22:38

"Приеду на фронт с "Хрюшей": российская пропагандистка придумала способ заставить украинцев сдатьсяВидео

22:35

"До Нового года мы можем зайти в Крым": Свитан назвал главное условие возвращения полуостроваВидео

22:10

"Хотят смерти Путина": Фейгин рассказал, могут ли российские элиты ликвидировать главу Кремля

22:05

Вечером могут увеличить число отключений электричества: Зеленский назвал причинуВидео

21:39

ВСУ уничтожили треть полка чеченцев, которые совершали зверства в Мариуполе и на Запорожье

21:30

Почему шерстяную кофту обязательно нужно класть в морозилку: хитрый способ от опытных хозяек

21:28

"Запаситесь сухпайками": Арахамия предупредил о новом массированном обстреле РФ и назвал срокиВидео

20:36

ВСУ уничтожили рок-звезду из "ДНР", мобилизованного на войну с УкраинойВидео

20:20

"НАТО должно ввести войска в Украину": Чорновил заявил, что удары РФ по энергообъектах – это геноцидВидео

Реклама
20:02

Отключения электричества сократят: в Раде обрадовали прогнозом и назвали срокиВидео

20:00

Приметы на 27 ноября: какие 2 вещи никогда нельзя делать в этот день, чтобы не впустить проблемыВидео

19:58

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

19:30

ФБР подало в розыск Пригожина: в чем США его обвиняютВидео

19:23

Весь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023Видео

19:21

Два ЗРК Patriot "закроют" запад Украины: Берлин может передать Киеву американскую систему ПВОВидео

19:11

Путин проболтался, выдал свою главную военную тайнумнение

19:05

Иначе не доставали: ВСУ обстреливали оккупантов на Змеином из САУ Caesar, подплывая на баржах – NYTВидео

18:33

Умер глава МИД Беларуси Макей: СМИ назвали вероятную причинуВидео

18:31

Всего 5 имен, к которым всегда липнут деньги: удача на их сторонеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять