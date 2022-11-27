Украинку с двумя детьми обокрали в Польше, а их паспорта сожгли

Выяснилось, что именно в той сумке были не только билеты на поезд и еда в дорогу / pixabay

В польском городе Гура ограбили 38-летнюю украинку и двое ее сыновей 10 и 11-летнего возраста.

Инцидент произошел ранним утром, когда они уже собирались возвращаться в Украину, сообщается на сайте местной полиции.

Женщина заказала такси к железнодорожной станции и переносила вещи в автомобиль из квартиры. В этот момент к одному из детей подбежал молодой человек, пытавшийся вырвать из рук мальчика рюкзак. Сделать это ему не удалось и он схватил рядом сумку и убежал.

Выяснилось, что именно в той сумке были не только билеты на поезд и еда в дорогу, но деньги (2200 долларов США (81 218 грн) и 200 евро (7 689 грн)) и документы, в частности справки мальчика, который лечится от онкологической болезни.

Сразу после этого женщина обратилась в полицию. Правоохранителям удалось найти вора. Им оказался 18-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Во время обыска в его доме нашли и изъяли украденные деньги. Впрочем, злоумышленник успел сжечь все документы семьи. Потерпевшей частично восстановить утраченные документы помогли правоохранители.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Напомним, в Германии двух мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

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