"Всех убьем, всех ограбим": оккупанты признались в военных преступлениях после обращения Путина

Россияне уже не скрывают истинной цели войны в Украине.
После обращения диктатора Владимира Путина к россиянам пропагандисты осмелели.
Находясь в Кремле, военкор и боец батальона "Восток" Владлен Татарский решил показать всю сущность россиян в войне против Украины.
"Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим, все будет, как мы любим", - вещал пропагандист.
Напомним, во время наступления русских оккупантов и захвата города Ирпень, что в Киевской области, агрессоры убили там 322 мирных жителя. А в Буче от рук путинских солдат погибли 458 мирных жителей.
Также сообщалось, что Россия в боях на территории Украины потеряла две трети 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии. В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что из 1800 военных из числа бригады целыми остались только 600 человек.
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