"Всех убьем, всех ограбим": оккупанты признались в военных преступлениях после обращения Путина

Оккупанты признались в военных преступлениях после обращения Путина / скриншот

После обращения диктатора Владимира Путина к россиянам пропагандисты осмелели.

Находясь в Кремле, военкор и боец батальона "Восток" Владлен Татарский решил показать всю сущность россиян в войне против Украины.

"Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим, все будет, как мы любим", - вещал пропагандист.

Пропагандист / скриншот

Напомним, во время наступления русских оккупантов и захвата города Ирпень, что в Киевской области, агрессоры убили там 322 мирных жителя. А в Буче от рук путинских солдат погибли 458 мирных жителей.

Также сообщалось, что Россия в боях на территории Украины потеряла две трети 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии. В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что из 1800 военных из числа бригады целыми остались только 600 человек.

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