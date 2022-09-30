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"Всех убьем, всех ограбим": оккупанты признались в военных преступлениях после обращения Путина

30 сентября 2022, 17:28

Россияне уже не скрывают истинной цели войны в Украине.

пропагандист
Оккупанты признались в военных преступлениях после обращения Путина / скриншот

После обращения диктатора Владимира Путина к россиянам пропагандисты осмелели.

Находясь в Кремле, военкор и боец батальона "Восток" Владлен Татарский решил показать всю сущность россиян в войне против Украины.

"Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим, все будет, как мы любим", - вещал пропагандист.

Пропагандист
Пропагандист / скриншот

Напомним, во время наступления русских оккупантов и захвата города Ирпень, что в Киевской области, агрессоры убили там 322 мирных жителя. А в Буче от рук путинских солдат погибли 458 мирных жителей.

Также сообщалось, что Россия в боях на территории Украины потеряла две трети 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии. В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что из 1800 военных из числа бригады целыми остались только 600 человек.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине оккупация
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