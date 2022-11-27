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Исчерпали ресурсы: 20 из 30 стран-членов НАТО больше не смогут давать Украине оружие – NYT

27 ноября 2022, 11:05

Запад не был готов к тому, что Украина и Россия теряют запасы оружия на фронте с такими темпами.

Исчерпали ресурсы: 20 из 30 стран-членов НАТО больше не смогут давать Украине оружие – NYT
Две третьих стран-членов НАТО исчерпали свои ресурсы и не смогут поставлять оружие Украине/ Посольство США в Украине, Reuters

Две трети стран-членов Североатлантического альянса больше не смогут давать Украине оружие для защиты от страны-агрессора России, ведь исчерпали свои ресурсы.

Для некоторых из этих государств пополнение запасов оружия оказалось сложным процессом. Об этом сообщает The New York Times.

Остальные 10 стран еще могут передавать оружие. Среди них, в частности, Италия, Германия, Франция и Нидерланды.

В целом страны-члены Альянса уже передали Украине оружия на сумму 40 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения РФ. Такая сумма соответствует годовому бюджету Франции.

Однако Запад не был готов к тому, что Украина и Россия теряют запасы оружия на фронте с такими темпами. В издании обратили внимание на мощные артиллерийские дуэли, во время которых расходуется очень большая часть боеприпасов.

Эксперт по обороне и бывшая помощница генсека НАТО Камилла Гранд заявила в комментарии NYT, что "один день в Украине – это месяц или более в Афганистане".

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин не сможет бомбардировками энергетической инфраструктуры зимой остановить Украину. Системы противовоздушной обороны, которые предоставила Германия, помогут защитить украинские дома, школы и больницы от ракет российского агрессора.

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