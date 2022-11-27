Войска РФ пытаются взять Павловку и Угледар для захвата всей Донецкой области – разведка Британии

Армия Украины ведет тяжелые бои с оккупантами России в Донецкой области / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

Силы обороны Украины и оккупационные войска России ведут интенсивные бои в районе Павловки и Угледара Донецкой области. Россияне хотят взять участок фронта для продолжения своего наступления на север с целью захвата всего региона. Однако оккупантам вряд ли удастся совершить запланированный прорыв. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

"Район вокруг городов Павловка и Угледар в южно-центральной части Донецкой области был ареной интенсивных боевых действий за последние две недели, хотя часть территории перешла из рук в руки", - сообщили в разведке Великобритании.

Как отмечают в ведомстве, обе стороны акцентируют на этом участке фронта серьезные силы. Морпехи оккупантов понесли тяжелые потери. Российские войска рассматривают данный участок в качестве отправной точки для последующего наступление на север Донецкой области с целью захвата всего региона.

"Эта территория остается ожесточенной, вероятно, отчасти потому, что Россия считает, что эта территория может стать стартовой точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области", - полагают разведчики.

Впрочем, в разведке Великобритании подчеркнули, что войск РФ вряд ли сумеют собрать достаточно подготовленных подразделений для совершения оперативного прорыва на участке.

Война России против Украины

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Москва поставила войскам РФ задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей. Захватчики планируют выйти на административные границы региона. Если им это удастся сделать, далее они могут попробовать пойти в наступление на Запорожскую область.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Украины к первой половине 2023 года может освободить свои территории и выйти на границы 1991 года. Однако, по его мнению, война на этом не закончится. Оккупанты могут продолжать обстреливать Украину с территории РФ.

Полковник ВСУ Сергей Грабский сказал, что сейчас сценарий освобождения оккупированного Крыма выглядит более реальным, чем операции украинской армии по деоккупации Донбасса.

По его мнению, вряд ли россияне выйдут из Донецкой и Луганской областей в добровольном порядке.

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