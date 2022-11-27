УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войска РФ пытаются взять Павловку и Угледар для захвата всей Донецкой области – разведка Британии

27 ноября 2022, 10:48

ВСУ и войска РФ сосредоточили в районе вокруг Павловки и Угледара в южно-центральной части Донецкой области значительные силы, отметили в британской разведке.

ВСУ, войска РФ
Армия Украины ведет тяжелые бои с оккупантами России в Донецкой области / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

Силы обороны Украины и оккупационные войска России ведут интенсивные бои в районе Павловки и Угледара Донецкой области. Россияне хотят взять участок фронта для продолжения своего наступления на север с целью захвата всего региона. Однако оккупантам вряд ли удастся совершить запланированный прорыв. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

"Район вокруг городов Павловка и Угледар в южно-центральной части Донецкой области был ареной интенсивных боевых действий за последние две недели, хотя часть территории перешла из рук в руки", - сообщили в разведке Великобритании.

Как отмечают в ведомстве, обе стороны акцентируют на этом участке фронта серьезные силы. Морпехи оккупантов понесли тяжелые потери. Российские войска рассматривают данный участок в качестве отправной точки для последующего наступление на север Донецкой области с целью захвата всего региона.

"Эта территория остается ожесточенной, вероятно, отчасти потому, что Россия считает, что эта территория может стать стартовой точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области", - полагают разведчики.

Впрочем, в разведке Великобритании подчеркнули, что войск РФ вряд ли сумеют собрать достаточно подготовленных подразделений для совершения оперативного прорыва на участке.

Война России против Украины

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Москва поставила войскам РФ задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей. Захватчики планируют выйти на административные границы региона. Если им это удастся сделать, далее они могут попробовать пойти в наступление на Запорожскую область.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Украины к первой половине 2023 года может освободить свои территории и выйти на границы 1991 года. Однако, по его мнению, война на этом не закончится. Оккупанты могут продолжать обстреливать Украину с территории РФ.

Полковник ВСУ Сергей Грабский сказал, что сейчас сценарий освобождения оккупированного Крыма выглядит более реальным, чем операции украинской армии по деоккупации Донбасса.

По его мнению, вряд ли россияне выйдут из Донецкой и Луганской областей в добровольном порядке.

Смотрите видео ТСН - гаубицы из Италии помогают ВСУ бить врага на Донбассе

Другие новости:

ВСУ Угледар войска России новости Донбасса война России и Украины британская разведка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:49

Скандальный друг Путина премьер Венгрии Орбан заявил об угрозе России и суверенной Украине

11:47

Россия может ударить по критической инфраструктуре уже на следущий неделе - АрахамияВидео

11:29

Опасно для здоровья: как избавиться от грибка в ванной

11:05

Исчерпали ресурсы: 20 из 30 стран-членов НАТО больше не смогут давать Украине оружие – NYTВидео

10:48

Войска РФ пытаются взять Павловку и Угледар для захвата всей Донецкой области – разведка Британии

Реклама
10:42

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: локации Херсонщины, куда стоит поехать после победыВидео

10:32

В РФ есть сотни готовых ракет Х-101 и Х-555, могут быть новые массовые обстрелы – экспертВидео

10:30

Украинку с двумя детьми обокрали в Польше, а их паспорта сожгли

10:00

Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: чудесные трюки, о которых мало кто знает

09:48

"Массовый обстрел может быть в любую минуту": украинцам назвали 8 основных шагов для подготовкиВидео

09:47

Не сиделось на пенсии: в Украине ликвидировали оккупанта, который служил почти 50 лет назад

09:46

Россия готовит новую волну скрытой мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали датуВидео

09:27

Звезда фильма "Любовь и голуби" обрадовался побегу осудивших войну звезд из России

08:51

"Может быть сигналом для самого Лукашенко": Фейгин не исключил, что Макея могли убить

08:35

Путину не удастся победить Украину бомбардировками энергоснабжения зимой – СтолтенбергВидео

08:35

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

08:30

Фейерверк счастья и лавина эмоций: зимние праздники 2023 – что подарить детям

08:20

Путин стал совершеннейшим идиотом, его нельзя показывать людяммнение

08:00

Россия ударит ракетами по Киево-Печерской Лавре, когда потеряет над ней контроль - Кочетков

07:45

На Западе поражены действиями ВСУ по крейсеру Москва и острову Змеиный – NYTВидео

Реклама
06:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

06:25

Часы тикают в холодном одиноком бункеремнение

05:25

"У Лукашенко паранойя": Фейгин рассказал о вероятных планах ликвидации белорусского диктатора

04:30

Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

03:30

Резкое похолодание до - 10º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

02:30

Дипломат объяснил, почему РФ не выгонят из G20

01:35

"Нужно готовить население": эксперт объяснил последствия блэкаутаВидео

01:00

Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

26 ноября, суббота
23:50

"В России больше нет шансов": Шольц заявил, что РФ никогда не выиграет войну против Украины

23:40

"Энергосистема Украины расшатана": эксперт рассказал, сколько дней может длиться следующий блэкаутВидео

23:35

"Полноценный город под Москвой": эксперт рассказал об укрытиях, в которых скрывается испуганный ПутинВидео

23:15

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

23:10

"Сморщенная ягодка": мама Наташи Королевой ошарашила внешним видомВидео

22:54

Ему было всего 2 дня: на Запорожье похоронили младенца, убитого российской ракетой в роддоме

22:52

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

22:38

"Приеду на фронт с "Хрюшей": российская пропагандистка придумала способ заставить украинцев сдатьсяВидео

22:35

"До Нового года мы можем зайти в Крым": Свитан назвал главное условие возвращения полуостроваВидео

22:10

"Хотят смерти Путина": Фейгин рассказал, могут ли российские элиты ликвидировать главу Кремля

22:05

Вечером могут увеличить число отключений электричества: Зеленский назвал причинуВидео

21:39

ВСУ уничтожили треть полка чеченцев, которые совершали зверства в Мариуполе и на Запорожье

Реклама
21:30

Почему шерстяную кофту обязательно нужно класть в морозилку: хитрый способ от опытных хозяек

21:28

"Запаситесь сухпайками": Арахамия предупредил о новом массированном обстреле РФ и назвал срокиВидео

20:36

ВСУ уничтожили рок-звезду из "ДНР", мобилизованного на войну с УкраинойВидео

20:20

"НАТО должно ввести войска в Украину": Чорновил заявил, что удары РФ по энергообъектах – это геноцидВидео

20:02

Отключения электричества сократят: в Раде обрадовали прогнозом и назвали срокиВидео

20:00

Путешествие к центру земли: рецензия на мультфильм "Необычный мир"

20:00

Приметы на 27 ноября: какие 2 вещи никогда нельзя делать в этот день, чтобы не впустить проблемыВидео

19:58

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

19:30

ФБР подало в розыск Пригожина: в чем США его обвиняютВидео

19:23

Весь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять