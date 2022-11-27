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Путин собирался напасть на еще одну соседнюю страну, но выбрал Украину – Newsweek

27 ноября 2022, 13:50

Россия готовилась напасть на Японию, пропаганда должна была вещать на базе той же риторики, которая используется против Украины, пишут журналисты.

Путин, Япония
Путин в августе прошлого года планировал нападение на Японию - Newsweek / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Агрессор Россия в августе прошлого года изучала возможность напасть на Японию. Кремлевские пропагандисты должны были разжигать ненависть к японцам при помощи риторики о якобы "нацистах" и "фашистах", которую применяют в отношении Украины. Тогда "СМИ" начали накалять ситуацию, но вдруг к осени резко прекратили раскручивать тему.

Как сообщает американское Newsweek, журналисты издания получили письмо от 17 марта от человека, который "сотрудничает с ФСБ". Послание было адресовано российскому правозащитнику Владимиру Осечкину.

В нем агент ФСБ "Ветер перемен" отмечал, что была высокая вероятность войны Москвы против Токио. Но в итоге сценарий поменялся и Россия напала на Украину.

"Уверенность в том, что страны (Россия и Япония) войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина – сценарий особо не изменился...", - цитируют американцы послание.

Как указывается, пропагандисты должны были разжечь ненависть в отношении японцев, используя терминологию о, дескать, "нацистах" и "фашистах", которую российское ТВ применяло и применяет в адрес украинцев.

В частности, первым шагом к войне с Японией стало рассекречивание ФСБ сведение о том, что во время Второй мировой войны "японские спецслужбы пытали граждан СССР".

8 августа на новости на российском информационном поле особого внимания не акцентировали. Однако 16 августа пропагандисты стали активно разгонять тему и говорили об "ужасающих биологических экспериментах" над военнопленными СССР и якобы подготовке Японии с 1938 года к войне с Советским Союзом и диверсий в то время.

Впрочем, осенью о теме замолчали. В письме нет объяснения, почему Кремль сменил цель и решил полномасштабно напасть на Украину.

Примечательно, "Ветер перемен" также назвал и точные позиции вертолетов РФ. Они, по его информации, должны были по сигналу атаковать Японию.

"В обоих случаях это просто безумие. Но вообще война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства", - подчеркивается в материале.

Япония потребовала от России вернуть Южные Курилы

В МИД Японии через несколько дней после полномасштабного военного вторжения России в Украину, заявили, что РФ оккупировала японские северные территории – Южные Курилы.

Там подчеркнули, что оккупационный контроль Москвы над этими землями противоречит международному праву.

В апреле Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курильские острова незаконно оккупированными РФ территориями. В Токио считают их неотъемлемой частью японского государства.

Смотрите видео ТСН - в Японии прошлой осенью заявили о планах вернуть Южные Курилы

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