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Южные Курилы – территория Японии: Токио впервые за 19 лет заявил об оккупации России над островами

22 апреля 2022, 12:54

Результаты переговоров Токио и Москвы по Южным Курилам становятся неопределенными, заявили в МИД Японии.

Япония
Япония считает Южные Курилы своими Северными территориями, которые находятся под оккупацией России / УНИАН

Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курильские острова незаконно оккупированными Россией островами. В Токио считают данные территории "неотъемлемой частью" японского государства. Подобной официальной трактовки не было с 2011 года. Катализатором ситуации стала война России против Украины, которую государство жестко осудило.

Как сообщает NHK, Япония впервые за 19 лет признала Южные Курилы оккупированными Россией территориями. В министерстве иностранных дел назвали острова (японцы их считают своими Северными территориями, - ред.) "неотъемлемой частью" своего государства. Подобная трактовка не использовалась внешнеполитическим ведомством с 2011 года.

Читайте такжеПрименение Россией ядерного оружия – все более реальная вероятность – Япония"Северные территории – это острова, над которыми у Японии суверенитет, они являются неотъемлемой частью Японии, однако сейчас незаконно оккупированы Россией", - отметили в МИД.

Также в Токио отметили, что военное вторжение РФ в Украину является "безобразием, которое подрывает основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии".

Как полагают дипломаты, в сложившейся ситуации переговоры Японии и России по Южным Курилам стали неопределенными.

В МИД Японии подчеркнули, что государство возглавит меры мирового сообщества, направленные на недопущение попыток одного государства силой изменить сложившийся порядок. Токио будет сотрудничать со странами, для которых демократия является ключевой ценностью.

Позиция Японии по Южным Курилам после нападения России на Украину

В МИД Японии осудили военное вторжение РФ в Украину и сказали, что подобные действия противоречат международному правовому порядку. Также в Токио заявили об оккупации Москвой Южных Курил. Японское государство поддержало и санкции против российского государство.

В России сделали заявление о том, что Москва больше не намерена обсуждать с Токио мирный договор о принадлежности Южных Курил. Причиной тому является поддержка японцами санкций против РФ. Кроме того, российская сторона прекратила действия договоров, которые предусматривали безвизовые поездки японцев на острова и посещения территорий их бывшими жителями. Соглашения о совместной работе по налаживанию хозяйствования расторгнуты.

Японские СМИ еще в конце марта сообщали, что Токио собирался поменять статус Южных Курильских островов в своих документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупации". До 2012 года японцы называли острова своими "исконными землями". Позже формулировки решили поменять, чтобы осуществить попытку договориться с Россией.

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