Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

Россия из-за санкций со стороны Японии разрывает с Токио диалог по южным Курилам - российский МИД / Reuters

Москва отказывается обсуждать мирный договор с Токио по вопросу принадлежности южных Курил в условиях санкций со стороны Японии. Российские власти прекращают безвизовые поездки японцев на острова и останавливают действие соглашения, на базе которого они могли приезжать на место своего прежнего проживания. Японско-российское соглашение о совместном налаживании хозяйственной деятельности на спорных Курилах также расторгается. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией в Украине…, российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - цитирует российское дипломатическое ведомство Интерфакс.

Кроме того, в российском МИД заявили, что Москва прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы, действовавших на базе соглашения от 1991 года и договора от 1999 года, при помощи которого японцы по упрощенной схеме могли посещать места своего прежнего проживания на островах.

Также Россия выходит из диалога с Японией о совместной организации хозяйственной деятельности на островах.

Примечательно, что с точки зрения Москвы в данной ситуации якобы виновато Токио.

"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - подчеркнули в МИД России.

Напомним, после нападения России на Украину в министерстве иностранных дел Японии заявили, что Москва оккупировала Курилы.

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину" – подчеркнули в Токио.