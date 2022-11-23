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Помогут Киеву получить превосходство в воздухе: сенаторы США призвали передать Украине дроны Grey Eagle – WSJ

23 ноября 2022, 07:59

Представители США отреагировали на поставки "шахидов" в армию РФ. Они убеждены, что ВСУ должны иметь арсенал, способный противостоять иранским БПЛА.

беспилотник Grey Eagle
ВСУ понадобятся всего 27 дней, чтобы освоить функционал Grey Eagle / Фото U.S. Army

Группа сенаторов США из Демократической и Республиканской партий призвала во вторник, 22 ноября, администрацию президента Джо Байдена пересмотреть свое решение о не предоставлении Украине передовых беспилотников MQ-1C Grey Eagle.

Технология этих дронов может помочь Киеву получить стратегическое превосходство в воздухе и усилить оборону своих территорий. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Американские представители отреагировали на поставки "шахидов" Тегерана в армию РФ. Они убеждены, что украинские военные должны иметь арсенал, способный противостоять иранским БПЛА.

"Операционные характеристики этой системы - доступность, летальность, живучесть и возможность экспорта - дополняют существующие системы вооружений, которые используются украинцами, и повысят летальность", – считают в Конгрессе.

ВСУ понадобятся всего 27 дней, чтобы освоить функционал Grey Eagle.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

"MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", – сказал эксперт по БПЛА Дэн Геттингер.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Байрактары оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire.

По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен сокращенный план обучения опытных украинских операторов.

Военная помощь Украине

Глава Белого дома Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат – сохранится. При этом, по словам президента США, Киев получит не всю помощь, о которой просил. В частности, речь идет о современных самолетах.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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