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На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка

1 декабря 2022, 09:00

Виталия Мухарского российские захватчики держали в темном помещении и почти не кормили. Родители две недели не знали, где находится их сын.

Виталий Мухарский
Виталий Мухарский пробыл более двух недель в плену у российских оккупантов / Фото mipl.org.ua

В Херсонской области российские оккупанты удерживали в плену 14-летнего подростка Виталия Мухарского. Мальчика вывезли из Киселевки в Херсон и бросили в подвал за то, что он просто фотографировал сожженную технику оккупантов. Ребенка отпустили спустя почти две недели. Все это время родители не знали, где находится их сын.

По словам подростка, он был задержан 10 сентября. Тогда он вместе с дядей пошел посмотреть на уничтоженную технику российской армии. В этот момент неподалеку ехал "Бобик" с российскими военными. Это было в городе Киселевка, в 26 км от Херсона, сообщила Медийная инициатива за права человека.

"Подошли и говорят: "Вы фотографируете нашу технику, значит, сдаете позиции. Завязали нам руки, довольно туго, и силой забросили в машину", – рассказал Виталий.

Вместе с дядей его привезли в Херсон и держали в подвале в Херсонском апелляционном суде. В одной комнате с ними было по меньшей мере 13 человек.

Некоторых из пленных периодически забирали на допросы. Там людей пытали и заставляли проходить детектор лжи. Возвращались они с побоями. Часто парень видел, как после этих допросов у людей текла кровь.

"Ребенок слышал звуки и видел последствия пыток. Парень находился в холодном и темном помещении долгий период времени и почти не получал еду за то, что просто сфотографировал сожженную технику русских военных", - написал в Telegram Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Первые четыре дня Виталия почти не кормили. Россияне приносили пищу только двум людям. Вероятно, для тех, кто сидел дольше всех. Те с мальчиком делились, но даже их порции были очень маленькие.

"На пятый день мне дали две ложки гречки и две ложки макарон. Кормили один раз в день", – рассказал Виталий.

После подвала парня несколько дней держали в душевой, а затем в архивной комнате. Оккупанты угрожали, что посадят его в тюрьму и отвезут в Россию. Отпустили парня лишь 22 сентября.

"Россия такими действиями нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию в отношении гражданского населения Украины, совершая военное преступление", – прокомментировал Лубинец.

Военные преступления России

Российские оккупанты жестоко казнили 6 мужчин и девочку-подростка. Наводку на них дал отчим девочки, который начал сотрудничать с врагом, сообщает The New York Times. Трагедия произошла в селе Правдино вблизи Херсона.

В освобожденном Херсоне СБУ обнаружила пыточную россиян. Оккупанты держали там патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом. Россияне допрашивали и жестоко пытали херсонцев. Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.

Российские захватчики убили в Херсонской области мирных супругов фермеров. Тела погибших правоохранители обнаружили в их собственном подвале. Событие произошло еще в августе, когда Херсонщина была под оккупацией.

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