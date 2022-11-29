'Сдал' отчим любимой: россияне жестоко казнили девочку-подростка и 6 мужчин на Херсонщине

Российские оккупанты казнили гражданских на Херсонщине / Коллаж фото Минобороны РФ, Фото polit.info

Российские оккупанты жестоко казнили 6 мужчин и девочку-подростка. Наводку на них дал отчим девочки, который начал сотрудничать с врагом. Об этом сообщает The New York Times.

Трагедия произошла в селе Правдино вблизи Херсона. В этом населенном пункте мужчины работали охранниками на местном сельскохозяйственном предприятии. У одного из них начались отношения с девочкой-подростком, отчим издевался над ней.

Этот человек начал сотрудничать с оккупантами и наврал им, после чего вражеские солдаты убили его дочь и ее знакомых.

"По словам жителей села, отчим боялся, что у него могут быть проблемы, поэтому он начал сотрудничать с оккупантами и придумал историю о том, что Влад (возлюбленный убитой девушки – Главред) и другие охранники шпионят за россиянами", - говорится в сообщении.

Оккупанты уничтожили дом, где жили мужчины и убили их.

"На земле, наполовину притворенные обломки, лежали тела шестерых из семи охранников и девочки-подростка. Очевидец увидел, что у нескольких мужчин были связаны руки за спиной, а глаза завязаны. Девочка, по его словам, выглядела так, словно ее задушили", - говорится в сообщении.

Тела убитых лежали на земле, их кромсали голодные собаки. Лишь через 5 недель оккупанты разрешили местным жителям похоронить девушку и мужчин.

лишь через 5 недель разрешили местным жителям похоронить убитых.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Напомним, в Германии двух мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

Другие новости: