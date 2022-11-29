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"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕС

29 ноября 2022, 17:08

В МИД Украины заявили, что у украинского народа нет никакой враждебности к венграм.

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Орбан использует Украину для игры с Европой / REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует Украину для собственных целей. Он ведет игру с Евросоюзом, в которой Украина оказалась "заложницей". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Politico.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан играет в собственную игру с Европейским Союзом - и иногда использует Украину как заложницу этих отношений", - сказал Кулеба.

Министр также заявил, что у украинцев нет никакой враждебности к венграм и единственное чего хочет наш народ - выиграть жестокую войну, которую развязала Россия.

"Мы были друзьями, мы являемся друзьями и будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и Украина выигрывает в интересах Венгрии", - добавил Кулеба.

Скандал с Виктором Орбаном

21 ноября в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания.

Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок

"Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил", - написал он у себя в Facebook.

В МИД Украины после скандального инцидента с Орбаном вызвали на разговор венгерского посла. Также в Киеве заявили, что Будапешт должен принести извинения и подчеркнуть отсутствие посягательств на территориальную целостность украинского государства.

Другие новости:

война в Украине Венгрия вторжение России Виктор Орбан
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