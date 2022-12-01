Опасения Запада из-за операции ВСУ по Крыму: эксперт объяснил, как действовать Украине

Украине нужно правильно представить Западу свою операцию по освобождению Крыма - эксперт / Коллаж УНИАН, Главред

Когда речь идет об опасениях Запада о возможном применении Россией ядерного оружия в ответ на освобождение Украиной Крыма, следует помнить, что все зависит от того, как Киев представит свою военную операцию. Нужно объяснить западному миру, что после деоккупации полуострова ядерной угрозы с Крыма для европейских стран больше не будет. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

В интервью Главреду, комментируя статью The Economist об опасениях Запада в связи с будущей военной операцией Украины по освобождению Крыма, он сказал о том, что позиция западного мира будет зависеть от того, как Киев представит свою кампанию по освобождению полуострова.

По его словам, акцент нужно сделать на том, что пока Россия удерживает оккупированный Крым, присутствует ядерная угроза для Европы. Когда захватчиков оттуда выбьют, европейцам станет спокойнее за свою безопасность.

"Россия превратила Крымский полуостров в авианосец. Авиация способна применить ядерное оружие против Европы, ближайшей потенциальной точки поражения. Нужно показать США и Европе, что в случае освобождения Крыма жить европейцам будет более безопасно. Российские боевые самолеты и корабли не смогут использовать свои ракеты для ударов по европейским странам. И тогда на Западе станет меньше опасений относительно угрозы применения Москвой тактического ядерного оружия", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что зачастую аргументы по потенциальному применению ядерного или химического оружия направлены на то, чтобы европейцы меньше оказывали помощь Украине. Если кампанию по Крыму показать правильно, сомнений на Западе не будет.

"Аргументы, связанные с возможным применением Россией ядерного или химического оружия, чаще всего применяются для того, чтобы европейцы меньше помогали Украине. Если кампания по освобождению Крыма будет правильно идеологически оформлена, сомнений не возникнет", - подчеркнул Сергей Згурец.

Возвращение Крыма в состав Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на днях заявил, что через 6 месяцев он намерен включиться в эфир из Ялты – освобожденного от российских оккупантов Крыма.

Как полагает чиновник, полуостров должен вернуться под политический контроль Киева военным путем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сказал, что Крымский полуостров могут освободить уже через полгода. По его мнению, российским оккупантам будет сложно удержать территорию.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов предположил, что Крым может вернуться в состав Украины либо военным путем, либо в результате политического диалога между Киевом и новыми российскими властями. При первом варианте развития событий оккупанты могут добровольно уйти с полуострова из-за крушения их логистики.

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