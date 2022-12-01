ВСУ способны освободить Крым в 2023-м, если за 2-3 месяца накопят резервы и вооружения – Згурец

Лучше сначала освобождать Крым, возвращение Донбасса сейчас выглядит более сложной задачей – Згурец / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Заявления Украины о твердом намерении вернуть все оккупированные Россией территории дают основания полагать, что зимой паузы на фронте не будет. Армия настроена решительно, одной из главных целей является освобождение Крыма. Власти ожидают, что деоккупация Крымского полуострова может произойти уже в первой половине 2023 года.

В интервью Главреду директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, журналист и военный эксперт Сергей Згурец рассказал, почему освобождение Крыма сейчас выглядит более реальным, чем деоккупация Донбасса, объяснил, что нужно сделать ВСУ для возвращения Крымского полуострова уже в 2023 году и назвал точки логистики войск РФ, удары по которым приведут к блокировке Крыма.

Издание The Economist опубликовало материал, в котором отметило, что на Западе опасаются освобождения Крыма или Донбасса путем военной операции из-за возможного количества жертв и потенциального применения Россией ядерного оружия. Как вы оцениваете такой сигнал?

Освобождение Крыма сейчас более реальный и перспективный вариант развития событий, чем попытка выбить противника с Донбасса. Вопрос возвращения полуострова неоднократно поднимался военным руководством Украины.

Когда мы говорим о том, что Запад обеспокоен возможностью применения Россией тактического ядерного оружия из-за Крыма, нужно помнить – все зависит от того, как мы представим операцию по деоккупации полуострова.

Россия превратила Крымский полуостров в авианосец. Авиация способна применить ядерное оружие против Европы, ближайшей потенциальной точки поражения. Нужно показать США и Европе, что в случае освобождения Крыма жить европейцам будет более безопасно. Российские боевые самолеты и корабли не смогут использовать свои ракеты для ударов по европейским странам. И тогда на Западе станет меньше опасений относительно угрозы применения Москвой тактического ядерного оружия.

Аргументы, связанные с возможным применением Россией ядерного или химического оружия, чаще всего применяются для того, чтобы европейцы меньше помогали Украине. Если кампания по освобождению Крыма будет правильно идеологически оформлена, сомнений не возникнет.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Примечательно, после публикации в The Economist появились заявления советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка и советника ОП Алексея Арестовича о том, что Крым может быть освобожден через полгода. Как вы считаете, насколько реален сценарий возвращения полуострова в состав Украины в такие сроки?

Реализация сценария зависит от наличия сил и средств. Нужно обратить внимание на публикацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которая вышла в сентябре – там были указаны задачи украинских наступательных кампаний на 2023 год. В статье речь шла о том, что для того, чтобы сформировать наступательный потенциал, надо создать от 10 до 20 бригад, оснащенных достаточным количеством вооружений. Если в ближайшее время – в течение 2-3 месяцев – нам удастся увеличить свои резервы до таких показателей, о которых говорит Залужный, и накопить средства для блокировки Крыма дальними ударами, проведение операции представляется возможным.

На мой взгляд, для блокировки Крымского полуострова украинской армии более выгодно купировать группировку противника, а не применять свой наступательный потенциал. Во-первых, можно перерезать три канала логистики российских войск – в Армянске, Чонгаре и на Арабатской Стрелке. Причем линию на Арабатской стрелке можно перекрыть путем продвижения в Запорожской области и обеспечить ее досягаемость. Во-вторых, нужно сделать так, чтобы Крымский мост и дальше работал с минимальной эффективностью.

После перекрытия трех логистических линий россиянам будет очень сложно организовывать обеспечение оккупированного Крыма с юга полуострова. Количество десантных кораблей ограничено. Сценарий "удушения" можно реализовать без серьезного применения наземного наступательного потенциала.

Силы и средства понадобятся ВСУ для того, чтобы выполнить задачу в Запорожье – провести операцию, направленную на расчленение расположившихся группировок войск противника, к примеру, в Мелитополе и Бердянске. Однако для этого нужно провести хорошо спланированную операцию с достаточно большим количеством военных и техники. Тактика отвечает концепции, которую описывал Залужный.

Получается, уничтожение "сухопутного коридора" через оккупированные территории Украины и Крымского моста создаст условия для запуска сценария "жеста доброй воли" российских войск в Крыму?

В ситуации с Крымом мы масштабируем стратегию, которая была реализована на правом берегу Днепра. Она может сработать и на левобережье – в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Можем купировать снабжение российских войск в районах Волновахи и Токмака, где нашей группировкой перебиваются основные линии железнодорожного обеспечения противника.

Вся война – за фланги или логистику. Война за логистику направлена на то, чтобы минимизировать снабжение той или иной оперативной группировки войск.

Как я понимаю, даже после освобождения Крыма вопрос возвращения Донбасса останется проблемным?

Я сторонник того, чтобы сначала заниматься Крымом, а потом Донбассом. К сожалению, Донбасс – это территория с более распланированной и многовариантной логистикой. Обеспечить освобождение Донбасса сейчас гораздо сложнее, чем решить вопрос с освобождением Крыма.