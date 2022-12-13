"Ожидать обстрел надо всегда": спикер Воздушных сил пояснил ситуацию с новыми ракетными ударами

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил - русские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар когда угодно.

Спикер Воздушных сил ВСУ пояснил ситуацию с новыми ракетными ударами / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Русские оккупанты могут нанести новый массированный ракетно-бомбовый удар по Украине в любой момент. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ожидать этот обстрел надо всегда. Ситуация остается такой, как и была. Авиация противника в настоящее время рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию, тактическая же продолжает наносить удары на линии боевого столкновения и в прифронтовых зонах. Поэтому, по поводу (новых − Главред) ударов, если они запланировали их, то непосредственно будут их выполнять. Надо быть готовыми ко всем угрозам. Понятно, ожидаем эти (ракетные − Главред) всегда. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Зима пришла в Украину, наступили морозы и очевидно оккупант будет и дальше атаковать объекты энергетики. Поскольку таким образом хочет сломать не украинское войско, а народ. Но этого достичь врагу не удастся", - рассказал Игнат.

По его словам, русские оккупанты всего чаще и чаще используют для обстрелов ракеты еще советской разработки − отнюдь не высокоточные и недальнобойные.

"Такие ракеты Россия чаще всего использует в прифронтовых городах, в зонах, где можно наносить ими удары. Остальное высокоточное оружие в большинстве своем атакует тыловые регионы Украины. В частности, центральные и западные, поскольку туда достать могут ракеты Х-101, "Калибр", Х- 555 и "Искандеры"", − подытожил Игнат.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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