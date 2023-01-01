Макрон пообещал поддерживать Украину до победы

Франция и Украина будут вместе строить справедливый и прочный мир, заявил Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил о поддержке Украины / Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в новогоднем обращении, что страна продолжит помогать Украине "безотказно" и "до самой победы".

Новогоднее поздравление французского лидера процитировало издание Le Dauphine.

"Мы (Франция и Украина, – ред.) будем вместе строить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал Макрон.

Как сообщал Главред, ранее Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции страны-оккупанта России. Она подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены, дескать, и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Некоторые страны Европы возмутились из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что якобы нужно договориться о "гарантиях безопасности для России после завершения войны против Украины". Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также Польша и Словакия устроили демарш Макрону.

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