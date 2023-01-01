У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW

Ранее российские захватчики использовали 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, а сейчас используют только от 19 тыс. до 20 тыс.

РФ не сможет поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

У российских оккупантов исчерпались запасы артиллерийских боеприпасов, им будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают значительные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более ощутимыми к марту 2023 года.

Буданов заявил, что ранее российские силы использовали 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, а сейчас используют только от 19 тыс. до 20 тыс.

Глава ГУР рассказал, что оккупанты также вывезли все остатки артиллерийских боеприпасов с белорусских военных складов для поддержки своих операций в Украине.

Министерство обороны Великобритании сообщило 24 декабря, что российские войска пока не имеют необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта в Украине требует от российских военных ежедневного расходования значительного количества снарядов и ракет.

По оценкам ISW, ограниченное количество боеприпасов, вероятно, частично помешает российским войскам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

"Истощение запасов артиллерийских боеприпасов, вероятно, повлияет на способность российских военных вести высокие темпы операций и в других частях Украины. Сообщение о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что возобновление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", – говорится в отчете института.

Ситуация в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря заявил, что Бахмут в Донецкой области как город больше не существует, определенные районы восстановлению не подлежат.

При этом в боях под Бахмутом российские оккупанты несут огромные потери. В некоторых подразделениях РФ этот показатель доходит до 40% личного состава.

28 декабря аналитики ISW писали, что нынешнее состояние российского войска под Бахмутом напоминает то, в котором была армия РФ под Херсоном в августе. Российские силы очень истощены и приближаются к кульминации.

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