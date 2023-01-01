glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW

1 января 2023, 10:00
Ранее российские захватчики использовали 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, а сейчас используют только от 19 тыс. до 20 тыс.
Бахмут, российские военные
РФ не сможет поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

У российских оккупантов исчерпались запасы артиллерийских боеприпасов, им будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают значительные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более ощутимыми к марту 2023 года.

Буданов заявил, что ранее российские силы использовали 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, а сейчас используют только от 19 тыс. до 20 тыс.

Глава ГУР рассказал, что оккупанты также вывезли все остатки артиллерийских боеприпасов с белорусских военных складов для поддержки своих операций в Украине.

Министерство обороны Великобритании сообщило 24 декабря, что российские войска пока не имеют необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта в Украине требует от российских военных ежедневного расходования значительного количества снарядов и ракет.

По оценкам ISW, ограниченное количество боеприпасов, вероятно, частично помешает российским войскам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

"Истощение запасов артиллерийских боеприпасов, вероятно, повлияет на способность российских военных вести высокие темпы операций и в других частях Украины. Сообщение о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что возобновление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", – говорится в отчете института.

Ситуация в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря заявил, что Бахмут в Донецкой области как город больше не существует, определенные районы восстановлению не подлежат.

При этом в боях под Бахмутом российские оккупанты несут огромные потери. В некоторых подразделениях РФ этот показатель доходит до 40% личного состава.

28 декабря аналитики ISW писали, что нынешнее состояние российского войска под Бахмутом напоминает то, в котором была армия РФ под Херсоном в августе. Российские силы очень истощены и приближаются к кульминации.

Другие новости:

война в Украине Бахмут новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:10

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

10:00

У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW

09:44

РФ атаковала Украину в новогоднюю ночь: ПВО сбило 45 "шахедов", есть "прилеты"Видео

09:40

"Кровопролитный год": астролог назвала три горящих месяца для Украины и предупредила о потрясенияхВидео

08:15

Когда ж ты напьешься, упырь кровожадныймнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:13

Год Кролика 2023 принесет огромную прибыль: 5 вещей, которые нужно сделать всем 1 январяВидео

06:02

Миф о бункерном деде и дебильном "туземном" вождемнение

04:04

"Киркорова не хватает": Волочкова с подругой стали посмешищемВидео

03:30

Игристый фейерверк новогоднего карнавала: сколько хранится открытое шампанскоеВидео

Реклама
02:50

Запад боится распада РФ, а потому сдерживает победное шествие украинской армии - ТукаВидео

01:35

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

31 декабря, суббота
23:54

Россия встречает Новый год под мощную "бавовну": взрывы прогремели во многих городахВидео

23:40

"Диктатор демонстрирует величие": политолог назвал истинную цель ракетных ударов ПутинаВидео

23:10

Как подобрать оттенок волос под цвет глаз: хитрости стилистов, которые сделают образ незабываемым

22:40

"2023 станет годом победы над врагом": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

22:08

Ким предупредил о возможном ударе РФ под бой курантов

21:20

"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян

20:43

Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской

20:15

Свитан рассказал, может ли российская ПВО полностью прикрыть МосквуВидео

19:41

Вагнеровцы-зэки отказались воевать в Украине: теперь их ищут по всей Ростовской области

Реклама
19:16

Экстренные отключения отменяются: в ДТЭК сообщили хорошие по поводу ситуации со светом в КиевеВидео

19:10

"Никто вам этого не простит": Зеленский обратился к россиянам после массированного удара по Украине

18:33

Пророссийские жители Крыма должны быть депортированы после возвращения полуострова - Тука

18:10

Генерал Романенко пояснил, почему враги постоянно меняют своих командующихВидео

18:09

Война затянется еще на два-три года, на Западе панически боятся развала России – Тука

17:53

Такие смешные: скандальная участница "Холостяка" прокомментировала своё участие в шоу

17:40

Чтобы игрушки на елке тряслись от хохота: подборка лучших новогодних анекдотовВидео

17:38

Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурорВидео

17:29

"РФ хочет оставить нас в темноте на Новый год": Шмыгаль рассказал, в каком состоянии энергосистема

17:20

"Долго делали поблажки": в России хотят закрыть помойку СкабеевойВидео

17:06

"Путин "встречает" Новый год убийствами": Украина требует выгнать РФ из СБ ООНВидео

17:01

Без мучений и брызг: 2 способа идеально почистить гранат

16:59

"Будет ребенок": Positiff сделал признание о личной жизни

16:44

Большинство украинцев поддерживают удары ВСУ по энергетике России - опросВидео

16:39

Массированный удар РФ: ВСУ сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет врагаВидео

16:27

Россия сможет нанести следующий массированный удар не раньше 9-10 январямнение

16:16

"Кремль, завтра": Данилов "анонсировал" блэкаут и "бавовну" в МосквеВидео

16:04

1 человек погиб, 20 пострадали, в городе разрушения: последствия ракетного удара по Киеву

16:03

Бахмут как город больше не существует - БудановВидео

16:03

Путин в компании лжесолдат выдал бред под видом новогоднего поздравленияВидео

Реклама
15:54

В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста

15:45

Звезды, которые погибли от рук России в 2022 году

15:43

В 2023 году Украина победит преступную армию РФ, а страну-агрессора ждет смена власти - БудановВидео

15:21

Боевые действия могут перекинуться на территорию РФ, но в этом нет смысла - ТукаВидео

15:16

Ответочка от кармы: в России прямо на головы местных упала летящая на Украину ракетаВидео

14:44

Ответ от Украины: в Джанкое и Евпатории прогремели мощные взрывыВидео

14:30

Буданов рассказал, когда Россия столкнется с дефицитом боеприпасовВидео

14:14

В Киеве прогремели взрывы, есть погибший и пострадавшие: в столице ввели экстренные отключения света

13:46

Ракетная атака РФ: по Украине прокатились взрывы, много городов без светаВидео

13:33

Тука спрогнозировал, скоро ли сломают Россию западные санкцииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять