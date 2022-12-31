Бахмут как город больше не существует - Буданов

Наступательный потенциал оккупантов не исчерпывается, отметил начальник ГУР.

Бахмут / t.me/V_Zelenskiy_official

Бахмут в Донецкой области как город больше не существует, определенные районы восстановлению не подлежат.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время информационного телемарафона сообщил, что россияне там несут огромные потери.

"Военная ситуация там не катастрофическая. Если вас интересует мое впечатление, там катастрофа с самим городом... По моему разумению, он больше как город не существует. Определенные районы точно восстановлению не подлежат. Оккупанты абсолютно разрушили, сделали непригодным для жизни целый город", - сказал он.

В то же время начальник ГУР отметил, что наступательный потенциал оккупантов не исчерпывается.

"Да, он не может иссякать. Они постоянно призывают новых людей. Они бросаются волнами. Волны идут: скосили - другая, следующая и так далее... Мобилизационный ресурс в России очень значительный. Они могут призывать людей еще очень долго", - добавил Буданов.

Визит Зеленского в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области. Там он встретился с военными и вручил им государственные награды.

После этой новости в Кремле поспешили заявить, что российский диктатор Владимир Путин также был на фронте. Однако журналисты-расследователи выяснили, что "зоной СВО", в которой якобы был президент РФ, оказался российский Ростов-на-Дону.

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

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