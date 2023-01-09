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"Убийцы танков" изменят ход войны: западные БМП станут железным кулаком ВСУ – СМИ

9 января 2023, 18:01
Передаваемые ВСУ западные БМП помогут украинской армии пробить российские линии обороны, пишет The Economist.
M2 Bradley
M2 Bradley / Defense.gov/Army Cpl. Shawn Pierce

Недавно западные союзники объявили о предоставлении Украине БМП, которые находятся между основными боевыми танками и бронетранспортерами, которые способны противостоять многим российским танкам.

Несмотря на то, что поставок основных западных боевых танков Украине придется подождать, передаваемые БМП помогут ВСУ пробить российские линии обороны, говорится в материале The Economist.

В частности, США отправляют в Украину 50 машин M2A2 Bradley, БТРы, бронированные транспортные средства. Германия пообещала 40 боевых машин пехоты Marder. Франция поставит AMX-10RC — бронеавтомобили, которые квалифицируют как легкие танки на колесах.

Бывший американский офицер Джан Джентиле из аналитического цента Rand считает, что Запад дает украинским силам возможность нанести мощный бронированный механизированный удар перед возможными зимними наступлениями.

По словам американского офицера, имеющего опыт управления машиной, Bradley может вести огонь бронебойными снарядами, которые могут уничтожать даже самые современные российские танки с расстояния около 2,5 км в случае попадания с фланга или в тыл.

Офицер, общавшийся с Economist, выразил мнение, что, если будет отправлено достаточно Bradley, "это действительно может изменить правила игры, может быть, даже больше, чем если бы они получили танки Abrams. Это обеспечило бы украинской мотопехоте гораздо большую огневую мощь, чем она имеет сейчас".

"Украинцы являются экспертами в использовании различных типов оборудования, и при этом способны действовать как слаженная сила", — заверила высокопоставленная представительница Пенагона Лаура Купер, отметив, что украинским экипажам помогали советы западных армий по "дистанционному обслуживанию".

Кроме возможностей самих БМП, заявления об их предоставлении важны еще и тем, что сигнализируют о решимости Запада продолжать помогать Украине "столько, сколько это необходимо", добавили авторы материала.

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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