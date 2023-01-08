У нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, но Запад очень долго раскачивался - Жданов

Олег Жданов подчеркнул, что в любом случае, 2023 год - это завершающая фаза войны, активная часть которой длится с 24 февраля.

БТР, Жданов / скриншот

2023 год для Украины станет годом контрнаступательных действий – от операций на отдельных участках фронта и до масштабных контрнаступательных операций на одном или нескольких оперативных направлениях.

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду напомнил, что наше контрнаступление анонсировал генерал Залужный в интервью журналу The Economist, когда сказал, что в глубинах Генштаба вызревает контрнаступательная операция.

"В краткосрочной перспективе на донецком направлении российские войска начнут выдыхаться. Это заметно уже сейчас и по уменьшению количества артиллерийских обстрелов, и по дефициту техники и вооружений. А вот личного состава пока, к сожалению, у противника достаточно", - пояснил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Жданов подчеркнул, что в любом случае, это завершающая фаза войны, активная часть которой длится с 24 февраля.

"Однако окончание войны напрямую зависит от объемов поставок вооружения Украине: будут поставки вооружений – будем говорить об окончании войны; не будет поставок или они будут недостаточными – будем говорить о затягивании конфликта на неопределенный срок. Ведь у нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, если бы после встречи Рамштайн-1 нам стали бы предоставлять вооружения хотя бы такими темпами, как сейчас, но Запад очень долго раскачивался и думал", - отметил Жданов.

По его словам, наиболее оптимистичный прогноз относительно сроков озвучил наш главный разведчик генерал Буданов.

"Мы можем закончить активную фазу войны летом 2023 года. Однако без необходимых поставок вооружений этот сценарий может стать нереализуемым", - подытожил Жданов.

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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