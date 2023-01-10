glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия готовит новое наступление: эксперт рассказал, откуда ждать эскалации

10 января 2023, 00:36
Эксперт подчеркнул, что угроза нового наступления РФ побудила западных партнеров Украины к ускорению решений, которые уже давно готовились.
российские военные, российские оккупанты, армия РФ
Эксперт рассказал, откуда ждать нового наступления РФ / Минобороны РФ

В ближайшие недели российские оккупационные войска могут перейти к очередной попытке осуществить наступление на Украину. Вероятнее всего, захватчики будут атаковать сразу с нескольких направлений.

Как отметил военный эксперт Алексей Мельник в колонке на NV, угроза нового наступления РФ побудила западных партнеров Украины к ускорению решений, которые уже давно готовились. Речь идет, в частности, о предоставлении вооружения из категории наступательного. Однако, по его словам, военная помощь, о которой было объявлено на прошлой неделе, предназначена для того, чтобы Украина в очередной раз отбилась от наступления оккупантов.

"С чем же будет наступать Россия? Из той информации, которая сейчас есть в открытом доступе, ключевые риски заключаются в том, что Россия имеет значительно больший ресурс в живой силе, чем Украина. Это не только численный показатель. Российское руководство обладает привилегией народа, которого не пугают потери. Это основная составляющая военного потенциала России", - отметил Мельник.

Что касается технических возможностей, то, по словам эксперта, Россия имеет запасы хоть и устаревшего, но смертоносного оружия. Это танки старых модификаций, которые будут сниматься с мест хранения.

Мельник заявил, что активизация учений российских оккупантов на территории Беларуси выполняет задачи информационной войны. Эксперт отметил, что в последнее время Россия и Беларусь стараются как можно шире освещать военные приготовления.

"Скорее всего, это попытка информационного влияния для того, чтобы имитировать, что именно с территории Беларуси будет основной удар. То есть если мы говорим о ситуации по состоянию на сегодняшний день, то происходит имитация подготовки удара с севера", - говорит эксперт.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Алексей Мельник война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:36

Россия готовит новое наступление: эксперт рассказал, откуда ждать эскалации

09 января, понедельник
23:45

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

23:43

"Я еще продолжаю бороться": победительница Голосу країни рассказала о жизни с онкологиейВидео

23:22

"Я очень удивлен": Жданов рассказал о вопиющей проблеме ВСУ на фронтеВидео

22:59

"Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов": Зеленский о бойне за ДонбассВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:30

В Питерском театре известная актриса не вышла на сцену: вместо нее появились люди в цветах флага УкраиныВидео

22:27

"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в ЕленовкеВидео

22:03

"Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставанияВидео

22:02

У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет "уничтоженных" HIMARSВидео

Реклама
21:50

Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"Видео

21:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

21:33

В Украине взвинтили цены на популярные продуктыВидео

21:27

Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

21:11

Обостряют обстановку: в Беларусь стянули еще сотни российских военныхВидео

20:35

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

20:29

"Отстаивал честь России": ВСУ ликвидировали 29-летнего убийцу-уголовника

20:16

В России скоропостижно скончался разработчик ракет Калибр, которыми оккупанты бьют по УкраинеВидео

20:10

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

20:03

Женщин насиловали и расстреливали: оккупант похвастался убийством украинцев в ЛиманеВидео

19:45

Больше не женщина: звезда фильма Брат 2 рассказала, как осталась без волос

Реклама
19:38

Кайли Дженнер теперь одинока - почему мама-миллиардерша бросила Трэвиса Скотта

19:27

"Превысим показатель прошлого года": Британия заявила о мощной военной поддержке УкраиныВидео

19:20

Мы - на границе с убийцами, черт поберимнение

19:18

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

18:53

"Некоторые падают в море, некоторые - россиянам на головы": Игнат рассказал о русских ракетахВидео

18:45

Недалекий пропутинский стрингоносец Тарзан обиделся на санкции и обратился к президенту ЗеленскомуВидео

18:37

Уже 1000 депутатов местных советов обратились к президенту насчет вето к закону о градостроительной реформе

18:34

Мощная "бавовна" на авиабазе Энгельс-2: россияне готовятся к новым взрывам — СхемыФотоВидео

18:27

Прямо сейчас Россия начала масштабный штурм Соледара - МалярВидео

18:22

"Начал моментально орать": Чарльз III устроил скандал Гарри и УильямуВидео

18:08

Германия не готова давать ВСУ танки Leopard 2: у Шольца сделали заявлениеВидео

18:02

"Норма российского бытия – добивать упавшего": аналитик рассказал, ожидать ли восстания в РФВидео

18:01

"Убийцы танков" изменят ход войны: западные БМП станут железным кулаком ВСУ – СМИВидео

18:00

Гороскоп на завтра 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

17:37

Разрушены 100 домов, люди в больницах: россияне массировано ракетами накрыли ОчаковВидео

17:35

"Ужасно не люблю вранья": Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе

17:30

Астафьева рассказала, как подшофе записывала видео для Залужного

17:27

"Будем забирать свое": полковник СБУ рассказал о подготовке контрнаступления ВСУВидео

17:01

"Хотят забросать трупами": Ермак рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре и БахмутеВидео

16:56

Резников поведал, кого будут призывать в первую очередь и будет ли усилена мобилизацияВидео

Реклама
16:54

Санта Димопулос назвала предательницу Ани Лорак пустым местом: "О пустоте лучше не думать"

16:50

Развал РФ: западные эксперты спрогнозировали вероятные сроки и назвали причиныВидео

16:42

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

16:16

Звезда сериала "Папик" рассказала, за чей счет живет за границейВидео

16:00

Боролся за экологию и демократию, а умер за Россию: под Херсоном разорвало российского оккупанта

15:59

Никто из союзников не сделал достаточно: Кулеба назвал путь к победе над РФВидео

15:59

Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГПСУ

15:51

Украину скует ледяной дождь: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

15:42

Каждый второй дома говорит только на украинском, русский язык для 58% украинцев не важен – опросВидео

15:41

Херсонец из Штатов: невероятная история американского педагога, который 8 месяцев провел в оккупацииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять