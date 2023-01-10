Россия готовит новое наступление: эксперт рассказал, откуда ждать эскалации

Эксперт подчеркнул, что угроза нового наступления РФ побудила западных партнеров Украины к ускорению решений, которые уже давно готовились.

Эксперт рассказал, откуда ждать нового наступления РФ / Минобороны РФ

В ближайшие недели российские оккупационные войска могут перейти к очередной попытке осуществить наступление на Украину. Вероятнее всего, захватчики будут атаковать сразу с нескольких направлений.

Как отметил военный эксперт Алексей Мельник в колонке на NV, угроза нового наступления РФ побудила западных партнеров Украины к ускорению решений, которые уже давно готовились. Речь идет, в частности, о предоставлении вооружения из категории наступательного. Однако, по его словам, военная помощь, о которой было объявлено на прошлой неделе, предназначена для того, чтобы Украина в очередной раз отбилась от наступления оккупантов.

"С чем же будет наступать Россия? Из той информации, которая сейчас есть в открытом доступе, ключевые риски заключаются в том, что Россия имеет значительно больший ресурс в живой силе, чем Украина. Это не только численный показатель. Российское руководство обладает привилегией народа, которого не пугают потери. Это основная составляющая военного потенциала России", - отметил Мельник.

Что касается технических возможностей, то, по словам эксперта, Россия имеет запасы хоть и устаревшего, но смертоносного оружия. Это танки старых модификаций, которые будут сниматься с мест хранения.

Мельник заявил, что активизация учений российских оккупантов на территории Беларуси выполняет задачи информационной войны. Эксперт отметил, что в последнее время Россия и Беларусь стараются как можно шире освещать военные приготовления.

"Скорее всего, это попытка информационного влияния для того, чтобы имитировать, что именно с территории Беларуси будет основной удар. То есть если мы говорим о ситуации по состоянию на сегодняшний день, то происходит имитация подготовки удара с севера", - говорит эксперт.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

Вас может заинтересовать: