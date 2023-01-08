"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в Украине

Путин ни на какой честный мир, с возвращением захваченных территорий, конечно, не пойдет, говорит Игорь Эйдман.

Владимир Путин, Игорь Эйдман / сайт Кремля, Facebook Эйдман

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду рассказал, что Россия при нынешней власти не пойдет на уступки.

По словам Эйдмана, при Путине никакого мира не будет и существует экзистенциальная угроза человечеству.

"Путин ни на какой честный мир, с возвращением захваченных территорий, конечно, не пойдет. Он ничего не отдаст добровольно. Но те люди, которые придут после Путина, будут вынуждены неизбежно идти на уступки и договариваться с Западом и Украиной. Потому что даже в экономическом плане противостояние с Западом абсолютно разрушительно для России", - говорит социолог.

Также эксперт рассказал, когда Путин может отойти от власти.

"Сам Путин от власти не отойдет, но я надеюсь, что неудачи российской армии, экономики, которые будут нарастать в 2023 году, приведут к тому, что его отстранят от власти собственные приближенные. Или даже устранят его физически – это вполне вероятно. Большую роль в этом могут сыграть США и западный мир, которые над этим работают. Ведь они понимают, что при Путине никакого мира не будет и существует экзистенциальная угроза человечеству", - говорит социолог.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Ое также отмечает, что новая власть "продаст Путина", чтобы возобновить отношения с Западом.

Такие вещи происходят медленно, но отстранить его от власти могут. В конечном итоге те, кто придут к власти после Путина, легко избавятся от него и продадут его за возобновление отношений с Западом", - заявил российский социолог.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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