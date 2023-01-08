glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в Украине

8 января 2023, 16:13
Путин ни на какой честный мир, с возвращением захваченных территорий, конечно, не пойдет, говорит Игорь Эйдман.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Владимир Путин, Игорь Эйдман / сайт Кремля, Facebook Эйдман

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду рассказал, что Россия при нынешней власти не пойдет на уступки.

По словам Эйдмана, при Путине никакого мира не будет и существует экзистенциальная угроза человечеству.

"Путин ни на какой честный мир, с возвращением захваченных территорий, конечно, не пойдет. Он ничего не отдаст добровольно. Но те люди, которые придут после Путина, будут вынуждены неизбежно идти на уступки и договариваться с Западом и Украиной. Потому что даже в экономическом плане противостояние с Западом абсолютно разрушительно для России", - говорит социолог.

Также эксперт рассказал, когда Путин может отойти от власти.

"Сам Путин от власти не отойдет, но я надеюсь, что неудачи российской армии, экономики, которые будут нарастать в 2023 году, приведут к тому, что его отстранят от власти собственные приближенные. Или даже устранят его физически – это вполне вероятно. Большую роль в этом могут сыграть США и западный мир, которые над этим работают. Ведь они понимают, что при Путине никакого мира не будет и существует экзистенциальная угроза человечеству", - говорит социолог.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Ое также отмечает, что новая власть "продаст Путина", чтобы возобновить отношения с Западом.

Такие вещи происходят медленно, но отстранить его от власти могут. В конечном итоге те, кто придут к власти после Путина, легко избавятся от него и продадут его за возобновление отношений с Западом", - заявил российский социолог.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Читайте также:

война в Украине Игорь Эйдман война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:13

"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в Украине

16:09

Оккупанты готовят новое наступление, но не из Беларуси: в ГУР назвали сроки и направление

15:54

Передача немецких танков Leopard ВСУ: в Бундестаге раскрыли вероятный планВидео

15:53

74-летняя Мэй Маск показала всему миру свое лицо без макияжа: "Я не посмела!"

15:33

"Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенсВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:31

"Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории РоссииВидео

14:59

От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкойВидео

14:29

Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФВидео

13:56

Украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник похвасталась пышным бюстом нараспашку

Реклама
13:49

Вероятность – 70%: в 2023 году Украина одержит победу в войне - социологВидео

13:43

ВСУ пойдут вперед: в разведке назвали направление контрнаступленияВидео

13:42

"Сначала будут массовые беспорядки": Эйдман рассказал о ближайшем будущем России

13:00

Гороскоп на завтра 9 января 2023: Овнам – ворох работы, Девам – яркие эмоции, а Рыбам – команда

12:55

Штурм и ближний бой: десантники ВСУ выбили оккупантов с позиций под БахмутомВидео

12:35

РФ изменила тактику запуска ракет по Украине: Данилов раскрыл детали

12:32

Мощный прилет по общаге оккупантов: в Рубежном взорвали базу РФ вместе с мобилизованнымиВидео

12:28

"На стороне моих братьев": известный российский актер хочет воевать за Украину

12:00

Путин в этом году проиграет войну, Россию ждет раскол элит и смута - Эйдман

11:50

Зажмурился под Новый год: в Украине ликвидирован "майор Гром"

11:50

РФ бросит мобилизованных в наступление в Украине: в разведке назвали срокиВидео

Реклама
11:47

Ситуация под Кременной: оккупанты "проседают", поэтому перекидывают силы из-под Бахмута - ГайдайВидео

11:44

"Лицемерная приспособленка": предательница Ани Лорак поностальгировала про съемки в УкраинеВидео

11:01

"Где мои награды?": Лолита набросилась на ЗеленскогоВидео

10:59

"Вали его, упал": снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта одним выстреломВидео

10:37

Почему Украине не позволят одержать быструю победу над РФ: эксперт дал ответВидео

10:34

ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косы: абсолютного контроля нет ни у когоВидео

10:11

Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

10:00

Когда Крещение 2023 - дата праздника Водохреще 2023 и традиции

09:58

ВСУ готовят крупное контрнаступление: в британской разведке назвали направленияВидео

09:37

РФ хочет навязать Украине корейский вариант урегулирования войны: Данилов объяснил, что это значит

09:18

ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление: Арестович назвал вероятные срокиВидео

09:06

Грохотало несколько часов: внезапно взорвалась база оккупантов в МелитополеВидео

08:38

"Хочет внушать страх, но боится силы": почему не стоит беспокоиться о "красных линиях" Путина - СМИ

08:29

У нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, но Запад очень долго раскачивался - ЖдановВидео

08:20

Володечка, день твоей смерти будет огромным праздником для всего человечествамнение

07:49

РФ существенно исчерпала запасы ракет, но сможет продолжить обстрелы Украины - ISW

06:20

Без этого шага мы не выиграем войнумнение

05:00

Поздравления с Днем ангела Степана – теплые поздравления, картинки и открытки для любимых

04:55

"Приказ отдал полковник": оккупант назвал виновного в ликвидации россиян в Мариинке, но это не ВСУВидео

03:30

Как правильно пить воду – сидя или стоя

Реклама
03:20

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

02:02

"Трудно впихнуть овалы в треугольники": Волочкова в бикини оконфузилась на МальдивахВидео

01:35

Военный эксперт рассказал, сколько есть сценариев окончания войныВидео

01:15

Гороскоп на сегодня 8 января: Близнецам – адреналин, Львам - уныниеВидео

00:51

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

00:45

Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

07 января, суббота
23:49

Мощная "бавовна" в Крыму: в Сети сообщают о взрывах в ДжанкоеВидео

23:32

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

23:13

"Количество ядов в теле зашкаливает": Михалкову в реанимации стало хужеВидео

23:04

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять