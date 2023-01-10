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Пентагон думает над передачей Украине боевых машин Stryker - Politico

10 января 2023, 06:50
"Страйкеры" могут быть частью следующего пакета военной помощи. Администрация может объявить о нем во время следующего заседания контактной группы "Рамштайн".
Stryker
"Страйкеры" могут быть частью следующего пакета военной помощи / Фото Википедия

В рамках очередного пакета военной помощи, о котором могут объявить в конце следующей недели, США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker.

Как пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона, который попросил не называть его имени, "Страйкеры" могут быть частью следующего пакета военной помощи.

Администрация может объявить о новом пакете военной помощи во время следующего заседания контактной группы "Рамштайн".

Окончательное решение о передаче "Страйкеров" еще не принято, и отправку в Украину нового типа боевых машин могут несколько отложить.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать другие страны, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты в ближнем бою", — сказал представитель Минобороны США.

Что известно о Stryker

Stryker — семейство колёсных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems.

Stryker создан на базе канадского бронетранспортёра LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортёра Piranha III 8x8.

Ряд боевых бронированных машин Stryker получил своё название в честь двух американских военнослужащих, награжденных посмертно высшей военной наградой США — Медалью Почёта: рядового первого класса Стюарта С. Страйкера, погибшего во Второй мировой войне, и специалиста 4-го ранга Роберта Ф. Страйкера, погибшего во Вьетнамской войне.

Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад Армии США, созданных в начале 2000-х годов в соответствии с концепцией Brigade Combat Team и предназначенных для применения в конфликтах низкой интенсивности для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки их в процессе и после спешивания. Эти бригады занимают промежуточное положение между "тяжёлыми" бронетанковыми бригадами, вооружёнными танками M1 Abrams и БМП M2 Bradley, и пехотными бригадами на бронеавтомобилях "Хамви".

Вооружение различается для разных модификаций. Вооружение устанавливается на дистанционно управляемой установке Protector RWS сверху корпуса и может включать 12,7-мм пулемёт M2 "Браунинг" (боекомплект 2000 патронов), или 7,62-мм пулемёт M240 (4500 патронов), или 40-мм автоматический гранатомёт Mk19 (448 гранат). Кроме того, на установке размещаются шесть дымовых гранатомётов.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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