РФ бросила под Соледар и в район Кременной силы, которых отвели из Херсона – разведка Британии

Военное командование агрессора России до ноября 2022 года задействовало почти все силы ВДВ для удержания фронта в районе Херсона, полагают специалисты.

Россия с начала 2023 года отправила своих оккупантов ВДВ в район Кременной на Луганщине - разведка Британии / Минобороны РФ

Десантников оккупационных войск РФ, которые отступили от Херсона под давлением сил обороны Украины, перебросили в Донецкую и Луганскую области. Военных используют в боях против ВСУ под Соледаром и в районе Кременной. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В сводке британской разведки отмечено, что последние двое суток продолжаются тяжелые бои в районе Соледара Донецкой области и на подступах к Кременной на Луганщине.

По данным специалистов, оккупант Россия с начала января 2023 года наверняка отправила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ с целью усиления своих сил в Кременной после проведения оценки, показавшей значительную уязвимость данного сектора.

В частности, британцы указывают, что до ноября прошлого года российские оккупанты держали практически все свои силы Воздушно-десантных войск с целью удержания линии фронта в районе Херсона.

Теперь, согласно их сведениям, переброшенные на Донбасс и южную часть Украины командиры оккупантов, похоже, "пытаются использовать ВДВ в большей степени в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью относительно элитных сил быстрого реагирования".

Ситуация в Соледаре

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 11 января заявил, что якобы его боевики взяли под свой оккупационный контроль Соледар Донецкой области.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления оккупантов РФ о "захвате Соледара". Враг полностью не контролирует город.

В Институте изучения войны 11 января отмечали, что войска РФ не захватили Соледар. Аналитики не подтверждают заявления российских оккупантов о захвате города.

Вечером 11 января военнослужащий ВСУ сказал, что ситуация в Соледаре очень сложная. По его мнению, следующие 24 часа будут критическими.

Смотрите видео ТСН - Россия бросила все силы на штурм Соледара

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