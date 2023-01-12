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Удержат ли ВСУ Соледар: Жданов озвучил свой прогноз

12 января 2023, 18:42
По его словам, наши войска отошли от центра Соледара. Бои сместились на западную часть этого населенного пункта.
Украинские военные, ВСУ, Олег Жданов
Украинские военные, ВСУ, Олег Жданов / 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Шансы ВСУ удержать город Соледар в Донецкой области, за который сейчас идут ожесточенные бои, – пятьдесят на пятьдесят.

У украинской армии есть реальный шанс удержать Соледар, но существуют проблемы в управлении войсками с нашей стороны, заявил в комментарии Обозревателю военный эксперт Олег Жданов.

"С Соледаром ситуация пятьдесят на пятьдесят. Потому что у нас есть проблемы в организации обороны, проблемы в управлении войсками с нашей стороны. Это отмечают и многие западные аналитики. В принципе, войск достаточно, но есть проблемы", – пояснил он.

По его словам, наши войска отошли от центра Соледара. Бои сместились на западную часть этого населенного пункта.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Жданов подчернул, что захват Бахмута и Соледара на фоне тотальных неудач оккупанта в Украине этот небольшой успех можно было бы использовать в целях мотивации россиян продолжать воевать против "нацистов и бандеровцев" в нашей стране.

"Соледар, Бахмут… Любой населенный пункт сегодня для Российской Федерации – это символ. Им нужна победа для того, чтобы мотивировать общество на продолжение войны", – убежден Жданов.

Ситуация в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

Заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области опроверг спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Институте изучения войны 11 января также заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Вечером 11 января украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов. По его словам, в городе продолжаются динамичные бои.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Соледар Олег Жданов
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