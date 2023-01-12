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Украинские пограничники эффектно "минуснули" группу "вагнеровцев" в Соледаре

12 января 2023, 14:48
Наемники российской ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке, но наши бойцы были начеку.
ВСУ
ВСУ / facebook.com/DPSUkraine

Украинские пограничники разбили группу "вагнеровцев" в Соледаре Донецкой области.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, врагу пришлось отступить.

Отмечается, что наемники российской ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке.

"По вражеской пехоте, которая накопилась на одном из дворов, пограничники открыли огонь из минометов калибра 82-мм. В результате наши защитники "минуснули" группу захватчиков и заставили противника отступить", - говорится в сообщении.

Ситуация в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

Заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области опроверг спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Институте изучения войны 11 января также заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Вечером 11 января украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов. По его словам, в городе продолжаются динамичные бои.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Соледар
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